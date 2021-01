Bedburg-Hau: Sorge um die Freunde in La Ferté-Gaucher

Bedburg-Hau In diesem Jahr werden die Gedanken der Gesellschaft für europäische Beziehungen in Bedburg Hau an die Freunde in La Ferté-Gaucher gehen

Jedes Jahr wird am 22.Januar der deutsch-französische Tag begangen. In diesem Jahr werden die Gedanken vieler Mitglieder der Gesellschaft für europäische Beziehungen (GEB) in Bedburg Hau besonders an die befreundeten Familien in La Ferté-Gaucher (LFG) gehen, wo sich in der Region Brie bei Paris die Partnergemeinde befindet. Im vorigen Jahr konnte der deutsch-französische Tag in Zusammenarbeit mit der VHS Kleve noch gefeiert werden. Im Mai 2020 musste der Besuch der französischen Freunde aus La Ferté-Gaucher in Bedburg-Hau coronabedingt abgesagt werden. Im Laufe der letzten Monate wurde bekannt, dass sich auch der ehemalige Bürgermeister, selber Mediziner, und andere Personen aus La Ferté-Gaucher mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Wie in ganz Frankreich nahm die Furcht vor einer Ansteckung überall zu. Erhebliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit waren die Folge. So sind persönliche Kontakte zwischen Deutschen und Franzosen nur per Brief, Telefon oder e-mails möglich. Vor Weihnachten entstand die Idee, den französischen Freunden ein Paket zu schicken. Alles kam rechtzeitig in La Ferté-Gaucher an, als Dankeschön erhielt die GEB im Januar 2021 einen französische Kalender. Dies zeigt, dass die deutsch-französische Freundschaft am Niederrhein lebt.