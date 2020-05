Bedburg-Hau: Kellerbrand wegen defekter Heizungsanlage

Bedburg-Hau. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten wegen eines Kellerbrands nach Huisberden aus. Die Ursache war eine defekte Heizung. Niemand wurde verletzt.

Eine defekte Heizungsanlage verursachte am Samstagvormittag, 2. Mai, im Bedburg-Hauer Ortsteil Huisberden einen Kellerbrand in einem Wohnhaus an der Friedensstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve wurden um 9.13 Uhr alarmiert, nachdem Bewohner eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hatten. Verletzt wurde niemand.

Per Drehleiter den Kamin kontrolliert

„Durch einen Defekt an einem Brenner der Heizungsanlage war es zu einem Schwelbrand an der Kunststoffverkleidung gekommen“, erläuterte Feuerwehrsprecher Michael Hendricks. Nachdem ein Angriffstrupp den Keller erkundet hatte, nahmen die Feuerwehrleute die Anlage außer Betrieb und lüfteten den Bereich. Zudem kontrollierten sie mit Hilfe einer Drehleiter den Kamin. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei nicht bekannt, so Hendricks.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.