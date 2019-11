Die Gemeinde Bedburg-Hau muss in diesem Jahr auf die Ausgleichsrücklage zurück greifen und 389.761 Euro Fehlbetrag im Haushalt decken. Das teilte Bürgermeister Peter Driessen in Vertretung des erkrankten Kämmerers Georg Fischer dem Rat mit.

Der Haushaltsplan zeigt 28.098.610 Euro Erträge und eben 28.488.371 Euro Aufwendungen. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 liest sich positiv. 2021 schließe mit einem Jahresüberschuss von 13.947 Euro ab, 2022 mit 234.277 Euro und 2023 mit 169.058 Euro im Plus. Hohen Erträgen z.B. im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben von +773.000 Euro stehen in 2020 aber „unglaublich hohe Steigerungen“, so Driesen, entgegen: Die allgemeine Kreisumlage steigt um 295.000 Euro, die Jugendamtsumlage um 611.000 €, Versorgungsaufwendungen um 518.000 €.

Investitionen in Bereichen Abwasser, Straßenbau, Bildung, Sport und Brandschutz

Die Gemeinde plant umfangreichen Investitionen in den Bereichen Abwasser, Straßenbau, Bildung, Sport und Brandschutz von rund 7,56 Mio. Euro. Einzahlungen, wie z.B. Verkaufserlöse und Landes- bzw. Bundesförderungen über 3,8 Millionen Euro werden erwartet.

Es sollen keine Kredite aufgenommen werden. Peter Driessen: „Persönlich hatte ich mit diesem Ergebnis im Hinblick auf 2018 und einem Überschuss von 1,45 Millionen Euro nicht gerechnet und das macht mich auch nicht stolz. Worauf ich allerdingsstolz bin, ist, dass wir in diesem Jahr 2 Millionen Euro in den Schuldenabbau investiert haben“ über Sondertilgungen.

Wie viel öffentlich geförderten, bezahlbaren Wohnraum braucht Bedburg-Hau? Darüber sprach der Rat ebenfalls. Willi van Beek bat für die die SPD um Bedarfsermittlung und der ganze Rat dann einstimmig um Kontaktaufnahme mit dem Amt für Wohnungsbauförderung des Kreises Kleve, um genau das zu überblicken. Ergebnisse will man über Jahre nachhalten. Heinz Seitz, Grüne, zitierte aus der Kreisstatistik, nach der im Jahr 2013 ein Bedarf von 1244 Wohnungen für Bedburg-Hau bestand, davon 647 Ein- und Zweifamilienhäuser, 213 Eigentumswohnungen, 260 frei finanzierte Wohnungen und 124 genau jene, um die sich die SPD kümmern will, nämlich öffentlich geförderte.

Vor allem bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum für Senioren wird gebraucht

Silke Gorissen, CDU, ergänzte den Antrag. In Bedburg-Hau sei in den letzten Jahren „eine ganze Menge passiert“. Wichtig war ihr, dass vor allem für Senioren, die ihre Häuser aufgeben, Raum in der Ortsmitte finden. Manfred Opgenorth, CDU, sagte, die Gemeinde könne nicht dafür sorgen, wohl aber Bauland ausweisen. Im Gebiet der Hasselter Ziegelhütte – über dessen Bebauung es mit dem Nachbarn Kleve ja Streit gegeben hatte – seien immerhin 13 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Willi van Beek wusste, dass 50 Prozent der Bevölkerung im Kreis Kleve und 80 Prozent der Senioren darunter einen Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein (Jahreseinkommen unter 24.000 Euro) hätten. „Ein Phänomen, das die ganze Gesellschaft betrifft.“

Erste Gespräche mit den Investoren auf dem LVR-Klinikgelände

Einstimmig beschloss der Rat, die Veränderungssperre für den Bebauungsplanbereich der Rheinische Kliniken aus dem Jahr 2016 jetzt nicht mehr zu verlängern. Die wäre zwar sowieso zum 31.12. dieses Jahres ausgelaufen, der Landschaftsverband Rheinland wollte es aber offiziell haben. Währenddessen saßen Vertreter der Investoren (die NRZ berichtete) auf den Zuschauerstühlen und warteten auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Sie besprachen erste Grundlagen. Das Verfahren wird nicht noch einige Monate oder Jahre hinziehen, die Bevölkerung soll beteiligt werden.