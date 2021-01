Bedburg-Hau: Gemeinde verleiht wieder den Heimatpreis

Bedburg-Hau Auch im Jahr 2021 verleiht die Gemeinde Bedburg-Hau erneut den vom Land NRW mit 5.000 Euro geförderten „Heimat-Preis“.

Bedburg-Hau. Auch im Jahr 2021 verleiht die Gemeinde Bedburg-Hau erneut den

vom Land NRW mit 5.000 Euro geförderten „Heimat-Preis“. Der Rat hatte in seiner

letzten Sitzung hierfür die Kriterien festgelegt:

1. Förderung der Heimatpflege oder/ und Heimatkunde

2. Beitrag zum Erhalt von Traditionen und Bräuchen

3. Unterstützung von Klimaschutz / Nachhaltigkeit

4. Beitrag zum Stärken des gesellschaftlichen Zusammenhaltes

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Mindestens ein Preiskriterium muss erfüllt werden. Das jeweilige Engagement soll

in der Gemeinde beheimatet und für die Öffentlichkeit erleb- bzw. nutzbar sein.

Vorschlagsberechtigt für die Verleihung des „Heimat-Preises“ sind alle Einwohner

der Gemeinde Bedburg-Hau sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in der

Gemeinde. Die Verleihung erfolgt ausschließlich an Einzelpersonen sowie an

Vereine und sonstige Institutionen, deren Wirkung als Heimatengagement

eingestuft werden kann.

Gemeinderat wählt aus den eingereichten Vorschlägen die drei Preisträger

Vorschläge können im Rathaus bis zum 31. Juli eingereicht werden. Der

Gemeinderat wählt aus den eingereichten Vorschlägen im Anschluss die drei

Preisträger. Bei nur einer Nominierung erhält der Preisträger die volle Summe in

Höhe von 5.000 Euro. Andernfalls wird das Preisgeld wie folgt aufgeteilt: 1. Platz =

2.500 Euro, 2. Platz = 1.500 Euro und 3. Platz = 1.000 Euro.

Weitere Infos und Kontakt unter Telefon 02821/660-59.