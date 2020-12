Bedburg-Hau: Feuerwehr muss Senior aus Fahrstuhl befreien

Bedburg-Hau. Ein älterer Mann blieb in Bedburg-Hau plötzlich im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses stecken. Der Notdienst alarmierte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr hat einen älteren Mann aus einem festsitzenden Fahrstuhl befreit: Am gestrigen Freitag, um 12.16 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve zu einem Einsatz an der Alte Bahn alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus musste ein älterer Mann aus einem stecken gebliebenen Fahrstuhl befreit werden. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut.

Nach eigenen Angaben war er seit 11:30 Uhr dort eingeschlossen. Die Notrufzentrale des Aufzugherstellers aus Berlin hatte die Retter vor Ort alarmiert. Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau waren im Einsatz. Mit einem speziellen Werkzeug öffneten sie den Fahrstuhl, der Mann wurde dann aus dem Aufzug gehoben. Nach 20 Minuten konnte der Rettungseinsatz beendet werden. Zur Sicherheit wurde der Fahrstuhl außer Betrieb genommen. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.