Bedburg-Hau: Feuerwehr befreite eingeklemmte Katze

Bedburg-Hau. Eine Katze hatte sich in Bedburg-Hau Hasselt auf einer Baustelle ein schattiges Plätzchen gesucht und kam von allein nicht mehr heraus.

Wieder gab es einen Einsatz zur Tierrettung für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Am Freitagvormittag hatte sich eine Katze auf einer Baustelle an der Kalkarer Straße in Hasselt ein schattiges Plätzchen in meterlangen Aluminiumträgern suchen wollen. Eine fatale Entscheidung, da sie sich dabei eingeklemmt hatte und nicht mehr befreien konnte. Anwohner waren auf die Katze aufmerksam geworden und alarmierten um 10.54 Uhr die Feuerwehr. Behutsam konnte die Katze befreit und mit einem wassergefüllten Schlauch aus dem Träger herausgeschoben worden. Dort wurde sie von den Anwohnern in Empfang genommen und zu einem Tierarzt gebracht.

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und UmlandIm Einsatz waren neun Kräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.