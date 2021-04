Bedburg-Hau: Digitale Vortragsreihe zur Demenz

Kreis Kleve. „Netzwerk Demenz“ will informieren und hat eine Vortragsreihe aufgelegt, in der Fachleute zu Themen aus der Praxis berichten.

Das Interesse an Informationen rund um das Thema Demenz ist nach wie vor groß. Daher hat sich das „Netzwerk Demenz“ dazu entschlossen eine digitale Vortragsreihe durchzuführen, in der Fachleute aus der Praxis zu medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Themen der Krankheit sprechen werden. Das Auftaktreferat wird der Chefarzt der Neurologie der LVR-Klinik Bedburg-Hau Dr. Christoph Baumsteiger zum Thema „Demenz – Was tun?“ amMittwoch, den 28. April, ab 17 Uhr halten.

Dabei wird er unzer anderem erklären, welche Demenzformen und Risikofaktoren es gibt, wie sich die Krankheit äußert und welche diagnostischen Möglichkeiten inzwischen möglich sind. Alle Interessierten können kostenlos an dem digitalen Angebot teilnehmen. Dazu ist lediglich eine vorherige Anmeldung beim Katholischen Bildungsforum Kleve per Mail (kbw-kleve@bistum-muenster.de) oder unter 02821/721 525 notwendig. Weitere Voraussetzungen: Endgerät mit Kamera, Mikro und Lautsprecher sowie stabiles Internet. Ein Laptop ist empfehlenswert, der Zugang ist aber auch über Tablet, Smartphone oder einen Desktop-PC möglich.

Besondere Fragen an den Referenten können bereits bei der Anmeldung formuliert werden. Dr. Baumsteiger wird nach dem Online-Vortrag diese Fragen beantworten. Der nächste Vortrag aus der Onlinereihe findet am 5. Mai, ebenfalls um 17 Uhr statt. Dabei wird Alexia Meyer vom Caritasverband Kleve auf Praktische Hilfen eingehen, die Betroffenen und Angehörigen den Alltag mit der Krankheit erleichtern können.

Anmeldung unter kbw-kleve@bistum-muenster.de oder 02821/721 525