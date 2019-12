Fahrzeugbrand auf Supermarktparkplatz Brand in Schneppenbaum

Bedburg-Hau. Zu einem Fahrzeugbrand die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau alarmiert. Das brennende Auto stand auf einem Supermarktparkplatz in Schneppenbaum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bedburg-Hau: Auto brannte auf Parkplatz eines Supermarktes

Zu einem Fahrzeugbrand wurde am Donnerstag, 5. Dezember, 10.14 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau alarmiert. Das brennende Auto stand auf einem Supermarktparkplatz an der Norbertstraße in Schneppenbaum. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Brandgeruch während der Fahrt bemerkt

Die Fahrerin eines KIA Kleinwagens bemerkte zunächst während der Fahrt Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung. Sie lenkte daraufhin das Fahrzeug auf den Parkplatz. Dort wurde sie von Passanten auf einen Brand im Motorraum aufmerksam gemacht. Vor Eintreffen der Feuerwehr blieben Löschversuche mit Feuerlöschern zunächst ohne Erfolg.

Der Motorraum stand in Vollbrand

Der Motorraum stand in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz konnte ein Angriffstrupp mit einer Schnellangriffseinrichtung das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Im Einsatz waren etwa 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Die Einsatzleitung hatte Oberbrandmeister Björn Grajewski.