Bedburg-Hau: Angetrunkener verursacht folgenschweren Unfall

Bedburg-Hau. Gleich drei Autos und eine Verkehrsbarke beschädigte ein Gocher auf der Horionstraße erheblich. Der 31-Jährige hatte zuvor Alkohol getrunken.

Ein angetrunkener Mann aus Goch hat am frühen Samstagmorgen, 23. Januar, bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Hau unter anderem drei Autos stark beschädigt. Der 31-Jährige war gegen 4.50 Uhr mit einem Renault auf der Horionstraße in Richtung Klinikgelände gefahren.

Nachdem er zunächst mit seinem Auto eine Verkehrsbarke aus der Verankerung gerissen und beschädigt hatte, fuhr er anschließend gegen einen geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser wiederum gegen einen davor parkenden VW. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Blutprobe auf der Klever Polizeiwache

Da der Gocher gegenüber der Polizei angab, Alkohol getrunken zu haben und auch ein Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dem Unfallfahrer auf der Polizeiwache Kleve eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.