Bedburg-Hau: Alkoholisierter Autofahrer fuhr gegen Baum

Bedburg-Hau Am Mittwoch fuhr ein alkoholisierter Autofahrer gegen 20.30 Uhr in Bedburg-Hau gegen einen Straßenbaum. Es entstand hoher Sachschaden.

Am Mittwoch fuhr gegen 20:30 Uhr ein 33jähriger Klever mit seinem Auto - ein BMW - die Peter-Eich-Straße in Richtung Bahnhof Bedburg-Hau. Ausgangs einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der dortigen Parkbucht gegen zwei geparkte PKW.

Es entstand ein hoher Sachschaden

Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch fest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet sowie der Führerschein einbehalten.