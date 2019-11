Beauty-Messe in Kalkar: Haare, Make-up, Wimpern

Kalkar. Die „Beauty Live“ und die„Hair-Factory Kalkar“ gehen ab jetzt Hand in Hand. Am Samstag startet die Schönheitsmesse im Wunderland Kalkar.

Keine Frage, zum perfekten Look gehört nicht nur ein individueller Haarschnitt, sondern auch das passende Make-up und coole Nägel. Außerdem müssen Kopfschmuck und Farblook stimmig sein. Aus diesem Grund hat sich das Messe- und Kongresszentrum Kalkar in diesem Jahr dazu entschieden, die Fachmessen „Hair-Factory Kalkar“ und „Beauty Live“zusammen zu legen.

Am Samstag, den 23. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr, dürfen sich Profis gleichermaßen auf „haar-scharfe“ Trends und „richtig schöne“ Angebote freuen.

Schönheitsprodukte und Friseur-Equipment

Fachbesucher erwartet die ganze Palette der Schönheitsprodukte, Friseurequipment, Saloneinrichtungstipps und vieles mehr. Hier treffen sich Profis aus ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Ob aktuelle Nageldesigns, Luxus-Wimpern, Haar-Specials oder Make up – es werden viele Produkte und Dienstleistungen präsentiert.

Zudem lockt ein vielseitiges und lebendiges Rahmenprogramm. So präsentieren Serkan Aranci & Team Bahar Dogu die neue Glamour-Kollektion 2020 mit 14 attraktiven Models aus dem Ruhrgebiet und Rheinland, inklusive der Schweizer Schlagersängerin Juana Princess und der Vize-Miss NRW Victoria Mol. Zu sehen am Sonntag zwischen 11 Uhr bis 12 Uhr.

Schneidetechniken werden präsentiert

Die „Hair-Factory Kalkar“ gilt schon jetzt bei Friseuren, Barbern und/oder Stylisten als professionelle Zweitplattform zu den bereits bestehenden Friseurfachmessen, meldet Sprecherin Carolin Semelka. Ob Form-, Volumen-, Trocken- oder Splisshaarschnitt – der moderne Friseur weiß genau, welche Schneidetechnik am besten zum Haar seines Kunden/seiner Kundin passt.

In ist zudem, was gefällt, aber auch was auf den Laufstegen der Welt gerade angesagt ist. Das gilt natürlich ebenso für die Aussteller der „Beauty Live“. Auf ihr tummeln sich in diesem Jahr bereits zum 7. Mal in Folge Visagisten und Schönheitsspezialisten, Naildesigner, Ausbildungszentren und Vertreter der Wellness-/Kosmetikbranche und tauschen sich über die neuesten Make-up- und Nagel-Highlights aus.

Das Bühnenprogramm beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr. So werden Hochsteckfrisuren gezeigt, Schminktalente gesucht. Ort: Messe- und Kongresszentrum Kalkar, Griether Straße 110 in Kalkar-Hönnepel.