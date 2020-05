Bauarbeiten: Bahn ändert RE 10-Fahrplan

Kreis Kleve. Auf Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf wird bis zum 15. Juni gebaut. Zwischen Geldern und Kempen gibt es einen Busverkehr.

Die kurzfristig angekündigten Änderungen der DB Netz AG bei den Bauarbeiten an der Zugstrecke machen eine erneute Anpassung des seit April bestehenden Ersatzfahrplans auf der Linie RE 10 notwendig, teilt jetzt die Nordwestbahn mit. Die Bauarbeiten werden bis einschließlich 15. Juni verlängert. Die für den 1. Juni angekündigten ganztätigen Zugausfälle sind aufgehoben, stattdessen gibt es hier nur noch vereinzelte Zugausfälle in Tagesrandlage. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Geldern und Kempen/bzw. Düsseldorf.

Für die ausfallenden Verbindungen richtet die Nordwestbahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, von Kleve nach Düsseldorf Hbf: Bis zum 15. Juni entfallen einige Zugverbindungen in den frühen Morgen- und in den späteren Abendstunden zwischen Kleve, Kempen und Düsseldorf Hbf. Von Kleve bis nach Geldern verkehren Ersatzzüge, die bereits 27 bzw. 32 Minuten früher als die Züge des regulären Fahrplans in Kleve starten. Ab Geldern verkehren im Anschluss dann Ersatzbusse bis nach Kempen bzw. bei wenigen Verbindungen bis nach Düsseldorf. In Kempen kann dann die reguläre Zugverbindung bis nach Düsseldorf erreicht werden

Ab Geldern fahren Ersatzbusse

Von Düsseldorf bis nach Kempen verkehren die Züge zu den regulären Fahrzeiten, jedoch geht die Fahrt von Kempen bis nach Geldern mit Ersatzbussen weiter. Damit auch in Geldern ein Anschluss besteht, verkehren die Ersatzzüge zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten bis nach Kleve. Kleve wird hierdurch 33 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung erreicht. Die NordWestBahn bittet Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrantritt unter der Rufnummer 01806/600 161 zu melden.

Der aktualisierte Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de unter Baumaßnahmen verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien www.bahn.de, oder mobil.vrr.de abrufbar.