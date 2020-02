Kleve Ausbildung in Kleve: Bewerben per Speed Dating

Kleve. Beim Azubi-Speed-Dating in Kleve stellen sich 18 Firmen mit 40 Berufen vor. Anmeldung nicht nötig.

Bewerbungsgespräche im Schnellformat bietet die Industrie- und Handelskammer IHK: Sie lädt zum Azubi-Speed-Dating in Kleve am Montag, am 10. Februar, in die Wasserburg Rindern in Kleve ein. Anmeldung nicht nötig. Interessierte Schüler treffen im Zehn-Minuten-Takt auf Vertreter von 18 Betrieben, die offene Ausbildungsplätze in über 40 verschiedenen Berufen mitbringen. Wer überzeugen kann, hat die Chance auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Auch Schnuppertage und Praktika können vereinbart werden.

Die Jugendlichen überreichen ihre Unterlagen und die Zeit läuft. Die Schüler erzählen kurz über sich, die Personalverantwortlichen der Unternehmen erläutern die Ausbildungs- und Karrierechancen. „Es kommt vor allem auf den ersten Eindruck an. Stimmt die Chemie, ist der Weg für den weiteren Bewerbungsprozess geebnet“, sagt IHK-Projektkoordinatorin Sarah Thomas. Tipp: Gut auf die Gespräche vorbereiten und genügend Bewerbungsmappen mitbringen.

Weitere Infos und eine Liste der teilnehmenden Unternehmen unter www.ihk-niederrhein.de/klever-schulmodell. IHK Sarah Thomas, E-Mail s.thomas@niederrhein.ihk.de, 02821-97699-165.