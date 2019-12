Trotz Umweltbedenken: Handel im Kreis Kleve setzt auf Böller

Zwischen 100 und 150 Millionen Euro jagen die Deutschen zum Jahreswechsel laut Umweltbundesamt in die Luft. Auch im Kreis Kleve werden mit Feuerwerk, mit Leuchtraketen und lauten Böllern, böse Geister vertrieben. Ein großer Umsatz für den Einzelhandel. Doch wirken sich hier allmählich auch Umweltbedenken aus?

Thomas Bloemen vom Kerzenhaus in Hasselt hat das Angebot an China-Böllern und Himmelsstürmern ein wenig reduziert. Zum einen, weil so viele die Outdoor-Fontänen auch anbieten, „aber auch, weil wir nicht so ganz dahinter stehen, aber es gehört eben zur Tradition“, so Bloemen.

Feuerwerk: Im Sommer Sortiment geordert

In der Genossenschaft der Edeka-Lebensmittelmärkte kann eigentlich jeder einzelne Geschäftsführer für sich entscheiden, was er fürs Sortiment bestellt. „Meines Wissens haben alle Edekamärkte im Kreis Kleve Silvesterfeuerwerk in den Regalen“, sagt Sprecher Michael Terhoeven.

Viele Läden haben im Sommer die Sky Hawks oder Sternraketen mit und ohne Goldschweifaufstieg als Silvester-Sortiment geordert und können nicht kurzfristig umplanen. Unverändert ist der Kaufhof in Kleve dabei, so bestätigt Geschäftsführerin Annette Kraska. Auch die Hagebaumärkte in Kleve und Goch setzen auf die Faszination, die von Black Mamba, Kamikaze mit pfeifendem Superknall, von rasant abgefeuerten Batterien oder ungefährlichen Kinder-Feuerwerken ausgeht.

Bei Kaufland in Kleve und Goch wird es auch in diesem Jahr einen Feuerwerksverkauf geben. „Im Sinne der Umwelt sowie der Menschen und Tiere plädieren wir für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Feuerwerkskörpern. Die aktuelle Diskussion zum Thema Böllerverbote und Feuerwerksverkauf verfolgen wir aufmerksam“, so eine Sprecherin. Voraussagen für 2020 könne man noch nicht machen.

Kranenburgs Bürgermeister hält Knallerei nicht für zeitgemäß

Saturn in Kleve und der Media-Markt in Goch sehen sich als Fachmärkte für Elektronik, „darum haben wir noch nie Feuerwerke verkauft und wollen es auch nicht“, sagt Media-Markt-Geschäftsführer Jörg Barthel in Goch. „Es wäre zu weit gedacht, einen Umweltgedanken dahinter zu vermuten. Aber privat verzichte ich tatsächlich aus Überzeugung auf Feuerwerk. Ich gucke es mir bei anderen an.“

Das hält auch Kranenburgs Bürgermeister Günter Steins für die machbare und umweltfreundliche Lösung: „Warum schließen sich nicht Nachbarschaften zusammen?“ Von kommunalen Verboten hält er aber nichts. „Ich setze auf Appelle. Abgesehen davon, dass ich die Knallerei nicht mehr für zeitgemäß halte.“

Niederländer kaufen gerne in Kranenburg ein

Wobei bekanntlich gerade die Gemeinde Kranenburg von Freunden der Kamikaze mit pfeifendem Superknall, von Kanonenschlag und Knallfröschen gleich nach Weihnachten überrollt wird: Die Niederländer, Europas Feuerwerk-verrückteste Nation, kaufen hier sehr gerne ein. Jedes Jahr bilden sich Auto- und dann auch Einkaufswagen-Schlangen vor der „Frischearea“, vor allem bei Aldi.

Eine Sprecherin des Aldi-Süd-Konzers teilt mit, der Discounter richte sein Angebot nach den Kundenwünschen aus. „Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse unserer Kunden an Feuerwerk seit Jahren sehr groß ist. Aus diesem Grund werden wir auch in diesem Jahr in allen rund 1920 Filialen wieder verschiedene Produkte für das Silvester-Feuerwerk anbieten.“ Wobei es in den Niederlanden allerdings auch einen „Meldpunt vuuroverlast“ gibt, bei dem Bürger übermäßige Belästigung durch Böllerei am „Oudejaarsavond“ melden können.

Leuchtkugeln und lautstarke Heuler lassen nicht nur hellhörige Hund und Katze oft unterm heimischen Sofa verschwinden und nicht nur bei Pferden den Fluchttrieb auslösen. „Wir sollten nicht nur an die Vierbeiner denken“, sagt Revierförster Joachim Böhmer der NRZ. „Rehwild und Schwarzwild sind etwas Ballerei durch die Jagd gewohnt“, aber die extreme Anhäufung von Licht- und Knalleffekten in der Silvesternacht schrecke auch nachaktive Vögel auf. Wer in der Nähe von beispielsweise Tiergartenwald, Sternbusch oder Rosendaler Wald wohnt, sollte Rücksicht nehmen auf Eulen und Greifvögel.