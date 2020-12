Amelandfahrer aus Kleve können sich jetzt für 2021 anmelden

Ameland zieht in jedem Jahr viele Jugendliche aus dem Kreis Kleve an.

Kleve Die Pfarrer St. Maria Himmelfahrt Kleve plant das Amelandlager 2021. Anmeldungen finden in diesem Jahr erstmals online statt

Im Jahr 2021 findet die Ferienfreizeit der Pfarre St. Mariä Himmelfahrt erneut statt. Im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 01. August 2021 können Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren zwei Wochen auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland verbringen. Um diese Zeit so schön wie möglich zu gestalten wird das Lagerleiterteam, bestehend aus Laura van de Loo und Fabian Scharff, zusammen mit dem Betreuerteam ein abwechslungsreiches Programm ausarbeiten, wo der Spaß und die gute Laune natürlich im Vordergrund stehen.

Was kostet die Reise?

Die Kosten pro Kind betragen 335 Euro. Fährt ein weiteres Geschwisterkind mit, beträgt der Beitrag dafür 305 Euro. Für Kinder, die nicht im Kreis Kleve gemeldet sind, erhöht sich der Beitrag um 50 Euro je Kind.

Anmeldungen erfolgen über die Internetseite

Die Anmeldung findet in diesem Jahr erstmals online statt. Die Anmeldeunterlagen können Sie auf der Homepage (www.amelandlager-kleve.de) zusammen mit allen weiteren Informationen einsehen. Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung eine Anzahlung i.H.v. 100,00 € geleistet werden muss. Im Falle einer erneuten Corona bedingten Absage unseres Lagers erstatten wir diese im vollen Umfang zurück. Sollten Sie weitere Rückfragen haben, können Sie sich gerne vorab per E-Mail (info@amelandlager-kleve.de) an uns wenden.