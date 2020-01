Straelen. Drogenfahnder haben bei einer Kontrolle auf der A 40 5,6 Kilogramm Kokain in einem Pkw entdeckt. Der Verkaufswert liegt bei fast 400.000 Euro.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A 40: Polizei fasst Mann (32) mit 5 Kilogramm Kokain im Auto

Einen großen Fahndungserfolg konnte die Bundespolizei am 18. Dezember auf der A40 am Rastplatz Tomm Heide erzielen: Das Auto eines 32-Jährigen war den Fahndern nach der Einreise aus den Niederlanden über den ehemaligen Grenzübergang Straelen verdächtig erschienen. Zurecht, wie sich bei der Kontrolle des Wagens herausstellte.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin entdeckten die Beamten im Fahrzeug, einem in Essen zugelassenem VW Passat, Auffälligkeiten an der hinteren Rücksitzbank. In der Mittelarmlehne hatte der Mann offenbar einen Entriegelungsmechanismus verbaut. Hiermit ließ sich sodann ein Drogenversteck öffnen.

Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 394.000 Euro

Darin waren insgesamt 5,6 Kilogramm Kokain und 9000 EUR Bargeld deponiert. Der Albaner wurde daraufhin festgenommen. Auf richterliche Anordnung befindet sich Mann nun in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 394.000 EUR. (red)