20-jährige Autofahrerin bei Unfall in Kleve leicht verletzt

Kleve. Auf dem Klever Ring gab es am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr auf ein Lkw-Gespann und verletzte sich dabei.

Am vergangenen Samstag, 21. Dezember, fuhr gegen 7:25 Uhr eine 20-Jährige aus Kleve mit ihrem PKW Mercedes den Klever Ring (B 9) aus Richtung Uedemer Straße kommend in Richtung Kalkarer Straße. Vor diesem Fahrzeug fuhr ein 27-Jähriger aus Oberzissen (Rheinland-Pfalz) mit einem LKW mit Anhänger. Dieser bremste sein Gespann ab, um nach links in die Straße Galleien einzubiegen. Dies erkannte die 20-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf den Anhänger des Gespannes auf.

Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Bis 10 Uhr wurde der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, die Umleitung erfolgte durch Polizeibeamte. Es entstand hoher Sachschaden.