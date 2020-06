Drei Schwerverletzte bei illegaler Spritztour in Goch

Goch. Nächtliche Spritztour eines 15-Jährigen mit dem Familienauto endete mit einem schweren Unfall. Der Wagen flog aus einer Kurve und überschlug sich.

Bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Familienauto hat sich ein 15-Jähriger in Goch mit dem Wagen überschlagen. Er und seine beiden jeweils 16 Jahre alten Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto in der Nacht zu Donnerstag auf der Gaesdoncker Straße in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte sich dann überschlagen.

Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Jugendlichen konnten demnach noch selbst aussteigen, bevor das Auto Feuer fing. Ein 35-jähriger Anwohner löschte den Brand.

Die Jugendlichen wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, der Fahrer muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Wie der 15-Jährige an den C-Klasse-Mercedes kam war - genau wie weitere Details zur Unfallursache - zunächst nicht bekannt. (dpa)