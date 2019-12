Verkehrsunfall 13-jähriger Schüler in Kleve von Auto erfasst

Kleve. Ein 13-Jähriger Schüler wurde an der Tiergartenstraße / Joseph-Beuys-Allee von einem Auto erfasst. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

13-jähriger Schüler in Kleve von Auto erfasst

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagmorgen ein 13-jähriger Schüler aus Kranenburg in das Krankenhaus gebracht werden.

Er hatte um 7.30 Uhr als Fußgänger auf dem Weg zur Schule in Rindern an der Bedarfsampel an der Einmündung Tiergartenstraße / Joseph-Beuys-Allee die Straße überquert und war dort vom Pkw eines 61 Jahre alten Autofahrers aus Kranenburg erfasst worden, der die Tiergartenstraße stadteinwärts befuhr.