Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Iserlohn Die erste Woche mit Unterricht auf Distanz neigt sich dem Ende zu. Die Realität sieht dabei anders aus als die digitale Wunschwelt.

Die große Unbekannte sind die Eltern – vor allem in einer Grundschule, wo die Kinder von deren Unterstützung abhängig sind. Die Bandbreite reicht von engagierten und findigen Online-Usern bis zu digitalen Totalausfällen, die überhaupt nicht in der Lage sind, ein Endgerät zu bedienen und ihren Kindern keine Hilfe sind. Wie soll da ein einheitlicher und chancengleicher Unterricht auf Distanz funktionieren? „Wir müssen versuchen, alle zu erreichen und zu versorgen“, sagt Uli Römer. Im Gespräch mit dem Leiter der Südschule wird aber schnell klar, dass die Hindernisse, diesen Versuch zum Erfolg zu führen, sehr vielfältig und oftmals kaum zu überwinden sind.

Es fängt an mit den Lieferproblemen bei den versprochenen Endgeräten für Lehrer und schlecht ausgestattete Schüler, die bei ihm an der Schule in der Überzahl sind. Grundlegend sei aber auch das Problem, dass es immer noch keine praktikable und einheitliche Lernplattform gebe. „Logineo“ als vom Land angebotenes Lernprogramm sei in den Grundschulen noch nicht so angekommen, dass man damit problemlos arbeiten könne. Seit Herbst bestehe theoretisch der Zugang zu der Lernplattform. Ohne tiefer gehende Netzwerk-Kenntnisse sei es aber nicht möglich, sich dieses Programm zu erschließen. Es habe E-Mails vom Land mit Anleitungen gegeben, gleichzeitig sei aber auch zu einer Fortbildungsreihe eingeladen worden, um „Logineo“ einzurichten. „Es macht mich wirklich fassungslos, dass hier etwas angeboten wird, was so kompliziert ist, dass Schulen sich das nicht selbst erschließen können“, macht Römer keinen Hehl aus seinem Ärger. Er hätte schon erwartet, dass da ein deutlich einfacheres, praktikableres und user-freundlicheres System gekommen wäre.

Dennoch ist die Südschule natürlich um Einheitlichkeit bemüht, was dadurch begünstigt wird, dass die Schule seit vielen Jahren in intensiver Teamarbeit funktioniert und kein Lehrer mit der Herausforderung, ohne nennenswerte Hilfe von oben „mal eben“ auf Digitalunterricht umzustellen, auf sich allein gestellt ist. Auf diesem Weg wurden einheitliche Richtlinien erarbeitet, wobei sich wie an vielen anderen Schulen auch „Padlet“ als sehr einfache Plattform bewährt hat – ein digitales Regal, in das Unterrichtsmaterialien und Aufgaben, Elternbriefe und selbst produzierte Lern-Videos eingestellt werden können.

Außerdem gibt es vorgefertigte Unterrichts-Apps wie „Anton“ oder „Antolin“, die man sich wie digitale Schulbücher vorstellen kann – Lernwerkstätten, die bereits über viele lehrplangebundene Inhalte verfügen, die sich aber auch mit eigenen Angeboten bestücken lassen. Die Kinder haben einen eigenen Zugang und bekommen von den Lehrern individuelle Fahrpläne. Die Lehrer können ihrerseits die Lernerfolge kontrollieren. Live-Unterricht in Form von Digital-Konferenzen findet nicht statt. Das, so Römer, sei bei Grundschülern sehr schwierig. Es würden immer wieder mal Zoom-Sitzungen angeboten, um die Kinder in der Gruppe zu sehen. Das sei auch sehr schön, tauge aber nicht für den Unterricht. Zumal: „Bei uns melden sich da in der Regel nur sechs bis acht Schüler an.“

Womit wir wieder bei dem Hauptproblem wären, nämlich der Elternunterstützung, die bei der Klientel in der südlichen Innenstadt leider sehr weit auseinandergeht. Uli Römer schätzt, dass die oben beschriebenen, digitalen Lernangebote mit „Padlet“ und Lern-Apps lediglich rund 20 Prozent seiner Schülerschaft erreichen, weil eben nur 20 Prozent der Eltern in der Lage sind oder es für notwendig erachten, ihre Kinder anzuleiten und zu unterstützen. Und allein schaffen sie es noch nicht.

Der Großteil wird über andere Wege bedient. So werden alle Aufgaben auch als E-Mail zum Ausdrucken versendet. Wobei aber auch hier nicht die Kinder, sondern erneut in vielen Fällen die Eltern erst einmal instruiert werden müssen, wie ein Schultag ohne Schule aussehen könnte und dass es sich um einen Wochenplan handelt, der nicht an einem Tag abgearbeitet werden, sondern den man sich einteilen muss. „Wir haben dazu viel Informationsmaterial an die Eltern ausgegeben, sogar ein Tagesstrukturblatt als Comic, das ohne Sprache erklärt, dass es Zeiten für die Arbeit, aber auch Pausen und Bewegung geben muss. Und Zeiten, in denen das Handy mal komplett ausbleibt.“

Der Flickenteppich sei riesengroß. „Wir nutzen alle Informationswege“, sagt Uli Römer. Die Lehrkräfte telefonieren täglich mit Eltern und Schülern, um den Kontakt zu halten und anzuleiten. Wenn nötig, werden Aufgaben auch per WhatsApp versendet. „Wir versuchen, unsere Angebote so niederschwellig wie möglich zu machen“. Dass dabei inzwischen Richtlinien zum Datenschutz und zur Privatsphäre der Lehrer aufgeweicht werden, die vor Corona unumstößlich waren, nähmen die Lehrkräfte in Kauf, erfülle sie aber auch teilweise mit großer Sorge.

Schließlich gebe es aber auch noch die Gruppe, die digital überhaupt nicht zu erreichen ist, die gar keine Endgeräte bedienen kann. Nach wie vor können diese Eltern ausgedruckte Stapel mit Aufgaben in der Schule abholen – ein komplett medienfreier Weg der Kommunikation. Aber was, wenn Eltern sogar Leseschwächen haben?

„Das ist sicherlich alles nicht das, was man sich gemeinhin unter digitalem Unterricht vorstellt“, macht Uli Römer deutlich, dass in diesem Punkt Wunsch Wirklichkeit sehr weit auseinandergehen. Es sei einfach eine zu große Palette an unterschiedlichen Gruppen, die er in der Realität bedienen müsse. Die Konzepte für medialen Distanzunterricht, die in den Planungsgruppen auf höchster Ebene erdacht würden, wirkten dagegen fast lachhaft. „Wir müssen uns nach den Eltern und nach ihrer Lebenswirklichkeit richten. Und das ist meist extrem niederschwellig.“

Und am Ende geht es natürlich um die Kinder. Die Schwierigkeiten, einige von ihnen überhaupt zu erreichen, seien riesengroß, sagt Römer. Und er habe schon einige Gespräche mit sehr frustrierten Kolleginnen geführt, die da an eine Grenze kommen und nicht wissen, wie sie diese Kinder überhaupt noch integrieren sollen. „Der Einfluss der Lehrer hat wohl tatsächlich seine Grenzen. Wir können nicht alles bei den Kindern zu Hause regeln.“ Die Chancengleichheit in der Bildung bleibe dabei derzeit leider auf der Strecke.

Ebenso wie in manchen Fällen das Kindeswohl. An der Südschule wurde längst eine Arbeitsgruppe Kindeswohl eingerichtet. Alle Lehrkräfte haben den Auftrag, genau hinzuhören und nachzuhaken und bei Zweifeln auch einzugreifen – im Notfall mit Hausbesuchen, um nach dem Rechten zu sehen, wie es den Kindern geht.