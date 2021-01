"Zweite Welle" fordert immer mehr Tote auch im Kreis

Iserlohn. Die Zahl der in Verbindung mit Covid 19 Verstorbenen im Märkischen Kreis hat sich im vergangenen Monat mehr als verdoppelt.

Iserlohn/Märkischer Kreis. Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 - drei Märker und eine Niederländerin, die hier behandelt wurde - hat das Kreis-Gesundheitsamt am Samstag gemeldet.

Damit sind seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres insgesamt 148 Menschen im Märkischen Kreis an oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben, allerdings fast 80 Prozent davon in der "zweiten Welle". Mitte Oktober waren es bis dahin "nur" 32 Tote. Im vergangenen Monat hat sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt, allein in der vergangenen Woche gab es 23 Tote.

Unter den vier aktuellen Todesfällen ist eine Nachmeldung: ein 56-jähriger Iserlohner, der bereits am 28. Dezember verschieden war. Zudem war am Mittwoch eine 90-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Menden gestorben. Am Donnerstag erlagen ein 59-jähriger Plettenberger und die 68-jährige Patientin aus den Niederlanden der Erkrankung. Auch die anderen drei Verstorbenen waren zuletzt stationär behandelt worden.

Im Laufe des Freitags sind beim Gesundheitsamt zudem 110 neue positive Corona-Nachweise eingegangen. Darunter waren zwei Personen in Meinerzhagen, die sich bereits zum zweiten Mal mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Wie oft es schon im Märkischen Kreis zu solchen sogenannten Reinfektionen, also einer erneuten Infektion, nachdem das Virus zuvor nicht mehr nachweisbar war, gekommen ist, war am Wochenende nicht ermittelbar. 106 Männer und Frauen haben die Infektion indes aktuell überstanden. Im Kreis tragen somit derzeit 795 Männer und Frauen den Coronavirus in sich. 106 Personen konnten aktuell nach einer Infektion die Quarantäne verlassen, weil sie als nicht mehr ansteckend gelten.

Die 110 neuen Fällen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (1), Halver (+2), Hemer (+3), Herscheid (+1), Iserlohn (+21), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+21), Meinerzhagen (+15), Menden (+10), Plettenberg (+13), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+12).

Nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 165 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 8.643 Märker mit dem Virus infiziert. 7.700 Männer und Frauen haben Corona bereits überwunden.

Wie bereits berichtet, kann der Märkische Kreis über das Wochenende keine Zahlen zu Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut melden, da wegen der unaufschiebbaren Wartungsarbeiten an der Trafo-Anlage im Lüdenscheider Kreishaus seit Samstagnachmittag der Strom komplett abgeschaltet ist. Da dafür nicht nur die Telefonanlage, sondern auch sämtliche PCs, Server und Anwendungen runtergefahren werden musste, können die Ermittlungsteams erst nach dem Neustart am Montagmorgen um 6.30 Uhr die Kontaktverfolgung wieder fortsetzen. Auch die Teststationen in Iserlohn und Lüdenscheid können laut der Pressestelle des Märkischen Kreises deswegen nicht arbeiten, so dass am Montag deshalb auch keine Daten zur Entwicklung der Coronafallzahlen im Kreis vorliegen würden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 25 Infizierte, 343 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Balve: 12 Infizierte, 138 Gesundete und 23 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 17 Infizierte, 321 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 59 Infizierte, 626 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Herscheid: 10 Infizierte, 61 Gesundete und 9 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 183 Infizierte, 1.831 Gesundete, 303 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Kierspe: 27 Infizierte, 374 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 129 Infizierte, 1.261 Gesundete, 178 Kontaktpersonen und 21 Tote

• Meinerzhagen: 60 Infizierte, 554 Gesundete, 106 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Menden: 103 Infizierte, 835 Gesundete, 170 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 146 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 19 Infizierte, 279 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 66 Infizierte, 367 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Schalksmühle: 16 Infizierte, 168 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 61 Infizierte, 396 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 16 Tote

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.