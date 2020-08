Zwei Neuinfektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Der Märkische Kreis verteilt 25.000 Masken an Schulen.

Seit Donnerstag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sechs labor-technisch bestätigte Neuinfektionen.Aktuell sind 62 Männer und Frauen am Coronavirus erkrankt. Mit ihnen stehen auch 160 Kontaktpersonen sowie 173 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne. In Iserlohn haben sich zwei Personen und in Halver, Herscheid, Plettenberg und Werdohl jeweils eine Person mit dem Coronavirus angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 731 Coronafälle. 638 Märker haben die Erkrankung bereits überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Altena und Meinerzhagen sind derzeit coronafrei.

Nachdem die Testergebnisse bei den Bewohnern und Mitarbeitern eines Seniorenwohnheims in Halver auch beim zweiten Abstrich negativ ausfielen, läuft die Quarantäne am Sonntag aus. Ab Montag, 9. August, kann die Heimleitung wieder in Maßen Besuche zulassen, soweit die Beschäftigten und Bewohner symptomfrei bleiben. In einer Senioreneinrichtung in Nachrodt-Wiblingwerde wurde ein Bewohner nach der Rückkehr aus einem Krankenhaus positiv getestet. Der Bewohner hat keine Symptome und steht unter Quarantäne. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises nehmen Abstriche bei den Beschäftigten.

Der Märkische Kreis verteilt aktuell 25.000 Masken an die Schulen im Kreisgebiet. Die Masken wurden vom Land angeschafft. Um die Schulen zu erreichen, fahren Kreisbedienstete die Masken zu den Rathäusern der Städte und Gemeinden. Von dort können sich die Schulen das ihnen zugedachte Schutzmaterial abholen. Die Masken dienen als Reserve für den Bedarfsfall.

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de. In Iserlohn gibt es 19 Infizierte, 149 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und insgesamt fünf Tote, in Hemer drei Infizierte, 63 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und einen Toten, in Menden: vier Infizierte, 114 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und neun Tote.