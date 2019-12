Foto: Michael May / IKZ Michael May

Iserlohn. Die Polizei sucht nach Zeugen einer Auseinandersetzung am Donnerstag an der Weststraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen gesucht nach Streit an der Weststraße

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem wohnungslosen 33-jährigen Italiener und einem 56-jährigen Iserlohner ist es laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 22.45 Uhr an der Weststraße gekommen. Dabei sollen die beide Kontrahenten auch mit Messern aufeinander losgegangen sein. Mit Eintreffen der Polizei waren beide unverletzt und keine Messer mehr im Spiel. Der 33-jährige Hauptaggressor stand unter Alkoholeinfluss und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen.