Zahl der Einweisungen in Iserlohn steigt stark

Die Grenzen sind fließend und nur schwer zu greifen: Wo ist menschliches Verhalten nur wunderlich und unbedenklich, wo beginnen geistige Erkrankungen, wo wird jemand zur Gefahr für sich und andere? Und wo braucht ein Mensch professionelle Hilfe, möglicherweise in Form von Einweisung in eine psychiatrische Klinik?

Es ist eine ganze Kette von Fragen, mit denen sich Ordnungsamt, Stadt, Polizei und zugezogene Ärzte regelmäßig beschäftigen müssen, wenn ihnen auffälliges Verhalten – zum Beispiel von Nachbarn, Passanten, Freunden – gemeldet wird. Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt, die Einweisung ist stets das letzte Mittel.

Dennoch steigen die Fallzahlen – und dies in den letzten Jahren sogar drastisch. Lag die Zahl der Einweisungen in Iserlohn 2015 noch bei 212, so wurden 2019 schon 385 registriert. Bemerkenswert dabei: Der Wert markiert eindeutig keinen Ausreißer. Blickt man auf die Jahre zwischen 2015 und 2019, so ist die Zahl jedes Jahr gestiegen (2016: 244 Einweisungen, 2017; 252, 2018: 297).

„Wir haben dafür keine Erklärung“, sagt Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke im Gespräch. „Es gibt nichts, was heraussticht, kein Muster“, ergänzt Jens Rinke, Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten. Keine Häufung von Fällen in der dunklen Jahreszeit also. Kein steiger Zusammenhang mit Drogen, Alkohol, Einsamkeit oder gar Traumata bei Kriegsflüchtlingen. „Es betrifft alle Schichten. Quer durch die Bank.“

Wenn Menschen das Verhalten etwa eines Nachbarn als bedrohlich empfinden, geht der erste Anruf in der Regel an die Polizei, die in dem Fall auch der richtige Ansprechpartner ist. Die nimmt dann die betreffende Person, wenn deren Verhalten Hinweise auf psychische Probleme liefert, zumeist mit auf die Wache – auch um sie aus der möglicherweise problematischen gewohnten Umgebung zu lösen.

Betroffene sind oft froh, beachtet zu werden

Dort kommen dann das Ordnungsamt und ein begutachtender Arzt hinzu. „Die Betroffenen sind oft froh, dass man sie beachtet und zuhört“, sagt einer von sechs in Iserlohn zuständigen Ärzten, der anonym bleiben möchte.

Ziel des Gespräches ist es vor allem zu ermitteln, ob eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Droht Suizid? Ist jemand eine Gefahr für andere? „Wir dürfen uns die Entscheidung nicht einfach machen“, sagt Angela Schunke. „Denn wir greifen damit in die Grundrechte ein.“ Denn: Eine Einweisung – das ist natürlich eine Form von Freiheitsberaubung. Ein Grund, warum die zuständigen Mitarbeiter regelmäßig geschult werden.

Der hinzugezogene Arzt ermittelt meist mit einfachen Fragen, ob psychiatrische Hilfe benötigt wird. Versteht jemand überhaupt, was bei der Begutachtung gerade geschieht? „Meist erzählen die Leute von Streits, Stress, einen drohenden Verlust des Arbeitsplatzes“, berichtet der Arzt. Alltägliche Dinge. Manchmal ist auch der Grund, dass jemand, der bereits in Behandlung ist, eigenmächtig Medikamente absetzt hat.

Wenn jemand in eine Klinik eingewiesen wird, so bedeutet dies nicht zwingend, dass er länger bleiben muss. Manche werden schon am nächsten Tag entlassen. Wenn es ihnen besser geht. Und wenn sie keine Gefahr darstellen, sich „draußen“ besser erholen können.

Bei akuten Fällen ist Nachbarn in jedem Fall ein Anruf bei der Polizei zu raten. Empfehlungen geben können auch Ordnungsamt oder sozialpsychiatrischer Dienst. Letzterer wäre auch ein geeigneter Ansprechpartner für Menschen, die vielleicht bei sich selbst erkennen, dass sie aus welchem Grund auch immer im Leben für den Moment nicht mehr alleine zurecht kommen. Hilfe bekommen oder suchen – das muss nicht mit einer Einweisung enden.

„Wir sind hier alle keine Maschinen“

Und selbst wenn: Arzt und Ordnungsamtsmitarbeiter appellieren an Betroffene, falschen Scham beiseite zu schieben und sich Hilfe zu holen. Erster Ansprechpartner sollte stets der Hausarzt sein. Und: Wer die Polizei ruft, bleibt anonym, ist kein Denunziant, sondern kann dazu beitragen, dass jemand Hilfe bekommt.

Die Begutachtungen und Einweisungen stellen auch für die Ordnungsamtsmitarbeiter dabei eine erhebliche psychische Belastung dar. „Wir sind hier alle keine Maschinen“, sagt Angela Schunke.