Zahl der Corona-Infizierten geht im Märkischen Kreis zurück

Iserlohn/Märkischer Kreis. Gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt in Lüdenscheid: Die Anzahl der am Corona-Virus erkrankten Personen ist um 70 gesunken.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis ist über die Osterfeiertage deutlich zurückgegangen. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Dienstagmittag 226 Erkrankte. Das sind 70 weniger als noch vergangene Woche. Die Zahl der Geheilten stieg auf 148.

Aktuell sind noch 226 Infizierte registriert. Entsprechend deutlich gestiegen ist die Zahl der Gesundeten. 148 Personen haben die Erkrankung überstanden. Von einer Trendwende zu sprechen, sei aber noch viel zu früh, heißt es aus der Pressestelle des Kreises. Seit Beginn der Krise wurden nach deren Angaben 380 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle notiert. Stationär behandelt werden zurzeit 58 Patienten, davon 7 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 226 Infizierte. Ebenfalls unter Quarantäne stehen noch 577 Kontaktpersonen – 119 weniger als noch vor Ostern.

Sechs Personen sind verstorben. Bei einer Frau aus Menden hat sich bei der Obduktion die Corona-Infektion nicht als todesursächlich bestätigt. Das gilt auch bei einer Person aus Iserlohn, die zunächst als Corona-Todesfall gemeldet worden war. Nach Angaben des Kreises kommt es zu solchen Veränderungen, weil Menschen, die in Quarantäne gestorben sind, zunächst ohne Nachweis einer Infektion als Coronatote registriert wurden. Nach Angaben von Kreis-Pressesprecher Hendrik Klein soll das nun anders gehandhabt werden und die Todesfälle erst nach einem Nachweis in der Statistik berücksichtigt werden.

Am Ostersamstag wurden insgesamt 83 Personen getestet, 11 vom mobilen Dienst im Südkreis, 34 vom Dienst im Nordkreis sowie 38 an der Teststation in Lüdenscheid.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

48 Infizierte, 26 Gesunde, 98 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Iserlohn

23 Infizierte, 17 Gesunde und 60 Kontaktpersonen in Hemer

4 Infizierte, 3 Gesunde und 10 Kontaktpersonen in Altena

2 Infizierte, 5 Gesunde und 11 Kontaktpersonen in Balve

12 Infizierte, 15 Gesunde und 19 Kontaktpersonen in Halver

1 Infizierte, 2 Gesunde und 5 Kontaktpersonen in Herscheid

2 Infizierte, 4 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

35 Infizierte, 31 Gesunde und 56 Kontaktpersonen in Lüdenscheid

21 Infizierte, 1 Gesunde, 25 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Meinerzhagen

44 Infizierte, 22 Gesunde, 195 Kontaktpersonen und 3 Verstorbene in Menden

3 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen in Neuenrade

20 Infizierte, 14 Gesunde und 52 Kontaktpersonen in Plettenberg

3 Infizierte, 4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Schalksmühle

11 Infizierte und 20 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In-Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis nun auf seiner Homepage übersichtlich gebündelt:

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php