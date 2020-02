Zahl der Berufspendler steigt weiter an

Zu Fuß oder mit dem Rad die Umwelt und den Geldbeutel schonend zum Arbeitsplatz um die Ecke – für viele Menschen dürfte dies lebenslang ein Traum bleiben. Auch in Iserlohn machen sich jeden Morgen Tausende mit Pkw und ÖPNV auf den Weg, um zur Arbeit zu gelangen.

Das Landesamt für Information und Technik hat dazu nun in seinem Pendleratlas aktuelle Zahlen bekanntgegeben. Demnach pendeln jeden Tag im Durchschnitt 24.574 Menschen nach Iserlohn ein (Stand 2018) – zumeist aus den Nachbarstädten. 2013 lag die Zahl der Einpendler noch bei 22.095 Personen. Am stärksten vertreten ist in dieser Kategorie aktuell die Stadt Hemer. 4970 Menschen machen sich von dort jeden Tag auf den Weg zum Job in der Waldstadt. Es folgen Menden (3963 Personen) und Hagen (3237). Die längste Anfahrt unter den „Top 10“ der Einpendler nehmen mit rund 25 Kilometern im Schnitt 455 Arnsberger in Kauf.

24.574 Einpendler – bei dem Ansinnen, eine Wohnstadt sein zu wollen, auch um höhere Steuereinnahmen zu erzielen, gibt es also noch reichlich Luft nach oben. Geeigneter Wohnraum vorausgesetzt.

Die „Zureisenden“, also die Einpendler, sind allerdings nicht allein dafür verantwortlich, dass es sich am Morgen und im Feierabendverkehr am Nachmittag in Iserlohn an vielen Ecken und Enden staut. 24.886 Iserlohner pendeln innerhalb ihrer Wohnstadt – was zum Beispiel mit dem Bus von Kesbern nach Hennen theoretisch auch schnell mal eine Stunde dauern kann. Hier ist der Trend rückläufig. 25.213 Menschen lebten und arbeiteten 2013 in Iserlohn, die auf Pkw oder ÖPNV angewiesen waren.

Die zumeist guten Anbindungen mit Autobahn, ÖPNV und Co. in Nachbarstädte oder zumindest in den näheren Umkreis nutzen im Schnitt 21.074 Menschen aus Iserlohn. Auch hier gibt es einen Anstieg, im Jahr 2013 zog es pro Tag lediglich 19.544 Personen nach außerhalb.

Beliebteste Arbeitsorte der Iserlohner außerhalb der Waldstadt sind dabei Hagen mit 4376 Auspendlern aus Iserlohn vor Hemer, wo bemerkenswerte 3390 Personen von hier ihren Arbeitsplatz haben. Damit liegen Hagen und Hemer deutlich vor dem deutlich größeren Dortmund, wohin täglich immerhin noch 1826 Menschen pendeln. Schlusslicht der „Top 10“ ist auch in dieser Kategorie Arnsberg, wohin es zur Arbeit immerhin noch 259 Iserlohner zieht.

Auch die Zahl der gemeldeten Fahrzeuge ist gestiegen

Fasst man die Zahl der Auspendler und Pendler innerhalb von Iserlohn zusammen, so ergibt sich eine Zahl von 45.960 Erwerbstätigen zum Stichtag Ende 2018, an dem 92.634 Einwohner für Iserlohn notiert sind. Die Zahl der Erwerbstätigen setzt sich dabei aus Angestellten, Beamten und Selbstständigen zusammen.

Nimmt man die Pendlerzahlen als Indikator, so scheint ein Rückgang des Verkehrsaufkommens in Iserlohn zeitnah unwahrscheinlich. Dafür spricht ebenso, dass zuletzt die Zahl der gemeldeten Fahrzeuge in Iserlohn (2019: 71.512/2018: 70.728) und im Märkischen Kreis (2019: 327.429/2018: 323.500) ebenso stark angestiegen sind.

B7 und Dortmunder Straße als größte Ein- und Ausfallstore Iserlohns, die Baarstraße als stark frequentierte innerstädtische Lebensader: bis hier in Bezug auf den Verkehr Entlastung eintritt, dürfte der Weg noch weit sein.