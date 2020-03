Das Medikament trägt den unverfänglichen Namen „Cytotec“, eine dieser ursächlich mal schlichten Magen-Tabletten kostet weniger als einen Euro. In die Schlagzeilen ist eben dieses Medikament in den letzten Wochen allerdings nicht wegen seiner ursächlichen Bestimmung gekommen, sondern weil es in zahlreichen Kliniken im Land auch in der Geburtshilfe eingesetzt wird und dort – so die Kritiker und recherchierenden Journalisten – zu schwerwiegenden und schwersten Gesundheitsstörungen bei Kindern und Müttern geführt haben soll. Mit über 1000 Geburten pro Jahr ist die Geburtshilfestation im Iserlohner Bethanien-Krankenhaus unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Hisham Ashour eines der Kompetenzzentren der Region. Auch Dr. Ashour weiß, dass der potenzielle Cytotec-Einsatz und seine möglichen Risiken in diesen Tagen hier in der Region bei vielen werdenden Müttern und Vätern für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Und der Mediziner spricht darüber mit der Heimatzeitung auch mit „klarer Kante“.

Herr Dr. Ashour, fangen wir mit der eigentlich wichtigsten Frage an: Benutzen Sie in Ihrer Geburtshilfe am Bethanien-Krankenhaus das umstrittene und in die Diskussion geratene Medikament Cytotec zur Geburtseinleitung?

Nein. Es kommt hier überhaupt nicht zum Einsatz. Ich lehne es als einer der ersten Fachmediziner bereits seit rund zehn Jahren aufgrund der mehrfachen Risikolage ab.

Das heißt, Sie kennen durchaus aus eigenen Erkenntnissen die möglichen Nebenwirkungen?

Ich beobachte natürlich national wie international den Einsatz des Medikamentes, seine Wirkweise und auch die mögliche Folgen vom ersten Tag an. Mir war und ist bekannt, dass zum Beispiel an der großen Frauenklinik in Kairo das Medikament regelmäßig und in großer Zahl eingesetzt wurde und wird. Und bereits damals sind mir auch die relativ großen Zahlen von vielfältigen und zum Teil dramatischen Komplikationen aufgefallen, die unter Umständen auf zu hohen Dosierungen basieren könnten. Aber auch viele andere Fälle in anderen Ländern und an anderen Kliniken sind ja inzwischen hinreichend bekannt und dokumentiert.

Erklären Sie bitte noch einmal grundsätzlich das Medikament bzw. den Wirkstoff.

Das Medikament ist ursächlich ein Magenmittel, soll die Magenschleimhaut schützen und die Produktion von Magensäure hemmen oder reduzieren. Allerdings eben auch mit der Nebenwirkung, dass es auch Geburten, die nicht von allein beginnen, einleiten kann.

Warum tritt dieser Effekt ein?

Der in dem Produkt enthaltende Wirkstoff Misoprostol ist ein künstlich hergestelltes Prostaglandin, ein Hormon also, das eben auch bei der Geburt und den dazugehörigen Abläufen eine große Rolle spielt. Allerdings mit den inzwischen durch Medien bekannt gemachten Nebenwirkungen.

Welche sind das genau?

Es kann zu Gebärmutterrissen, Wehensturm und Unterversorgung des Babys mit Sauerstoff kommen. Kollegen sprechen in der Folge sogar auch von „mütterlichen Todesfällen“. Vor allem sind dann offensichtlich Patientinnen betroffen, die bereits eine Gebärmutter-OP hatten.

Genau wegen dieser „Nebenwirkung“ ist es in Deutschland ja auch gar nicht in der Geburtshilfe zugelassen. Und genau deshalb hat es der Hersteller ja bereits auch 2006 in Deutschland wieder vom Markt genommen. Wie kommt man trotzdem daran?

Man kann es derzeit nur aus dem Ausland importieren.

Nun gäbe und gibt es ja eine theoretische, rechtlich sogar auch haltbare Möglichkeit, das Medikament auch ohne fehlende Zulassung in einem deutschen Kreißsaal trotzdem einzusetzen?

In der Tat. Es gibt derzeit noch die rechtliche Möglichkeit des sogenannten Off-Label-Use, also die Möglichkeit, dass Mediziner den Wirkstoff auch in einem Bereich einsetzen dürfen, in dem er eben gar nicht zugelassen ist. Die Patientinnen müssen dazu jedoch in einem höchst umfangreichen und genau definierten Verfahren über alle denkbaren Risiken aufgeklärt werden. Erfolgt das nicht, haftet der verantwortliche Arzt für alle möglichen Nebenwirkungen. Und da sehe ich zunächst einmal ein ganz praktisches und derzeit in der Realität gar nicht lösbares Problem. Sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Medizinerseite haben wir es in unserem derzeitigen Gesundheitssystem mit mehr oder weniger ausgeprägten Sprach- und Verständnisproblemen zu tun. Das ist gerade auf ärztlicher Seite natürlich nicht schön, aber es ist die Realität. Wer könnte und wollte das Risiko einer nicht hinreichend vermittelten oder verstandenen Aufklärung übernehmen?

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe behauptet, „dass der Wirkstoff Misoprostol in der Geburtshilfe nicht umstritten sei, auch weil es zu weniger Kaiserschnitten als andere Medikamente führe.

Die Ansichten kenne ich, dennoch halte ich aus den genannten Gründen für unser Haus das Risiko nach wie vor für zu hoch. In unserem Krankenhaus kommt das Mittel nicht zum Einsatz.