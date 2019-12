Wie ein Iserlohner Beethovens „Für Elise“ gerettet hat

Es sind nur zwei Töne, aber wenn man sie ein paar mal im Wechsel hintereinander spielt, wird daraus das wohl berühmteste Klavierstück der ganzen Musikgeschichte – „Für Elise“. Es gibt kaum einen Klavierschüler, der die allseits bekannten Anfangstakte nicht irgendwann voller stolz als „echten Beethoven“ vorgespielt hat, die kleine Melodie gehört zu den unkaputtbarsten Ohrwürmern der klassischen Musik, sie ist nerviger Klingelton, umwerfender Helge-Schneider-Sketch und überhaupt seit rund 150 Jahren in aller Munde.

Die Entdeckung 38 Jahre nach Beethovens Tod

Und da fängt es dann auch schon an merkwürdig zu werden. Denn Beethoven, der Titan, der im kommenden Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, hat „Für Elise“ im Jahr 1810 geschrieben, also vor 209 Jahren. Allerdings ist dieses Album-Blatt danach zunächst verschollen und vergessen gewesen. Dass es im Jahr 1865 doch noch ans Licht der Öffentlichkeit geraten ist, ist tatsächlich dem Iserlohner Musikwissenschaftler Ludwig Nohl zu verdanken (siehe Zweittext unten).

Der nämlich entdeckte im Jahr 1865 in einem Münchner Privathaushalt das kostbare Originalmanuskript der Komposition und veröffentlichte sie 1867 mit dem Zusatz: „Das nachfolgende bisher unbekannte, zwar nicht eben bedeutende, aber recht anmutige Klavierstückchen stammt aus dem Nachlass der Frau Therese von Großdick geb. Malfatti . . .“

Seine Einschätzung ist recht zutreffend. Heute würden wir wohl sagen: einfach aber genial. Dass er damit einen unvorstellbar kostbaren Schatz, nämlich das millionenschwere meistgespielte Klavierstück überhaupt, gehoben hat, konnte er damals natürlich nicht ahnen. Ohne den Iserlohner Musikforscher Nohl hätte „Für Elise“ aber niemals diesen Siegeszug rund um die Welt antreten können. Und gleichzeitig der Nachwelt so viele Rätsel aufgegeben.

Für wen hat Beethoven das Stück geschrieben?

Denn wer war eigentlich diese „Elise“, der Beethoven dieses Stück angeblich gewidmet hat? Es gibt schlichtweg keine Frau in Beethovens Leben mit diesem Namen, der man dem heutigen Wissensstand nach eine solche Bedeutung beimisst. Daher schießen reichlich Vermutungen und Spekulationen ins Kraut. War es die Pianistin Elise Maria Müller, die sich zwar für Beethovens Werk einsetzte, ihn aber erst 1811 kennen gelernt hat? Oder war es Elisabeth Röckel, die junge Sängerin aus Neunburg vorm Walde, mit der Beethoven befreundet war? Oder Juliane Katharine Elisabeth Barensfeld, ebenfalls Sängerin, die aber vermutlich gar nicht zu Beethovens Bekanntenkreis zählte?

Die einfachste Erklärung liegt wohl in dem Umstand begründet, dass Ludwig Nohl damals, als er 1865 in jener Münchner Wohnung auf den Nachlass von Therese Malfatti stieß, das Original Beethovens nicht mitnahm, sondern nur abschrieb. Das Original ist danach verschwunden. Therese Malfatti, in deren Besitz sich ja das Blatt befand, war hingegen im Jahr der Komposition 1810, die aktuelle Angebetete Beethovens, die er beabsichtigte zu heiraten. Vieles spricht also dafür, dass Nohl das unleserliche Gekrakel von Beethoven falsch gedeutet hat und aus „Für Therese“ fälschlicherweise „Für Elise“ gemacht hat. Böse Stimmen gehen sogar so weit, dass er das ganze Stück geschrieben hat, um unter Beethovens Namen auch einen Erfolg als Komponist zu landen. Das aber wäre dann doch zu viel der Ehre für den Iserlohner Musikforscher gewesen.

Andreas Hering will „Für Elise“beim Hauskonzert spielen

Aber gleich wie: Genaues weiß man bis heute nicht. Wer weiß, vielleicht haben ja die bis heute nicht gelösten Rätsel um die Widmung zum großen Erfolg des Stückes beigetragen. An der fesselnden Wirkung des kleinen Stückes mit der simplen Melodie hat sich jedenfalls trotz aller Verwirrung nichts geändert, wie auch der Iserlohner Konzertpianist und Klavierlehrer Andreas Hering meint. „,Für Elise’ ist ein klassisches Unterrichtsstück, aber trotzdem ein großartiges Werk“, sagt er. Und es habe seinen Reiz – nicht nur für kleine Klavierschüler, die meistens nur recht holprig die ersten paar Takte beherrschen, sondern auch für Pianisten.

Am Sonntag, 15. Dezember, läutet Andreas Hering zusammen mit der Konzertpianistin Anna Rabinovitch, die ebenfalls lange Jahr an der Iserlohner Musikschule unterrichtet hat, das große Beethoven-Jahr mit einem Hauskonzert im Parktheater ein. Auf dem Programm stehen die beiden letzten Klaviersonaten des Komponisten – schwergewichtige, tiefgründige und sehr ernste Musik aus dem Spätwerk Beethovens. Das Albumblatt „Für Elise“ ließe sich aber sicherlich noch in das Programm einbauen, wie Andreas Hering sagt.