Iserlohn. Jochen Busse und Hugo Egon Balder in absoluter Höchstform – im Stück „Komplexe Väter“ und bei „Nah dran“

Wenn alte Männer ihre Vatergene entdecken

Sie beide sind Grandseigneurs der Comedy, des Boulevardtheaters, des Blödsinns. Wahre Meister der Komödie, im Fernsehen und auf der Theaterbühne: Jochen Busse und Hugo Egon Balder. Wenn solche Größen nun in einem Stück aufeinander treffen, kann das Ganze in zwei Richtungen gehen: Es wird peinlich, weil die beiden Alpha-Tiere auf der Bühne einen echten Hahnenkampf austragen und jeder für sich um die Gunst des Publikums kämpft. Oder es wird wie am Dienstagabend im Parktheater: Grandios unterhaltsam und urkomisch, weil die TV-Stars sich die Boulevard-Bälle passgenau zuspielen und die Pointen nur so um die Ohren hauen.

In „Komplexe Väter“ treffen die beiden als Anton und Eric aufeinander. Anton ist ein Spießer wie er im Buche steht, Erik ein echter Schlaffi. Sie könnten also unterschiedlicher nicht sein. Und doch haben sie etwas gemeinsam: eine Tochter, ihre Tochter. Erik ist der leibliche Vater der 25-jährigen Nadine, Anton hat sie größtenteils großgezogen. Ute, die Mutter von Nadine, ist nämlich seit 25 Jahren mit ihm zusammen. Die beiden Väter hassen sich, ignorieren sich am liebsten – bis die Tochter ihren neuen Freund vorstellen möchte und Ute auf das schmale Brett kommt, es sei eine tolle Idee, wenn da alle dabei wären – quasi als „Familientherapie“.

Jochen Busse zeigt, wie man Lach-Yoga betreiben kann. Foto: Wolfgang Meutsch

Aus Sicht der beiden Streithähne eine total dämliche Idee, aus Sicht des Publikums eine ganz wunderbare. Denn die Streitigkeiten und Verstrickungen, die sich daraus in dem von René Heinersdorff geschriebenem Stück entwickeln, bieten modernes Boulevardtheater auf höchstem Niveau. Als dann noch Heinersdorff selbst als neuer Freund der Tochter, der sich als Therapeut, verheiratet und dazu noch Mitte 50 – und damit fast so alt wie Anton und Erik – entpuppt, auf der Bühne aufkreuzt und sich kurzerhand Erzeuger und Erzieher verbünden, um dieser Beziehung „ihrer“ Tochter ein Ende zu setzen, hat das Stück seinen absoluten Höhepunkt erreicht.

Auch Alexandra von Schwerin als Ute und Katarina Schmidt in der Rolle der Tochter fügen sich perfekt in das Schauspiel ein. Doch Busse und Balder überragen – im Stück wie auch bei „Nah dran“.

Den Anfang machte trotzdem die Dame: Alexandra von Schwerin, eine echte Gräfin, die im Auslandssemester auf Hawaii ihre Liebe zum Theater entdeckte. „Da habe ich gemerkt, dass ich mir das acht Stunden am Tag vorstellen kann.“ Von Österreich ist sie dann nach Berlin, da hat sie ihr Ziel verfolgt und es bis heute nicht bereut. „Auch wenn Schauspielerei ein sehr harter Beruf ist.“

Lachen ist der beste Tipp für ein langes und schönes Leben

Das Gespräch mit Busse war für IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert ein echtes Heimspiel. Gefühlt haben die beiden in den vielen Talks schon über alles gesprochen, was es so zu besprechen gibt. „Und trotzdem freue ich mich jedes Mal, wieder, hier zu sein“, sagte Busse, der niemals nackt auf eine Bühne gehen würde, bald in Sri Lanka Urlaub macht und an Weihnachten Besuch von seinen Söhnen bekommt, die es an ein Internat nach Boston verschlagen hat. Einen Tipp für ein langes Leben konnte Reunert dem Iserlohner dann auch noch entlocken: „Lachen! Können Sie morgens nach dem Aufstehen einfach üben.“ Wie das geht, zeigte der 78-Jährige auch gleich – in Busse-Marnier mit hochrotem Kopf.

Hugo Egon Balder hat geheiratet – zum fünften Mal. Foto: Wolfgang Meutsch

Der Talk mit Hugo Egon Balder verlangte dem Moderator da schon einiges mehr ab. „Ich gebe jetzt schon mal Antworten – auch ohne Fragen.“ Schließlich müsse es zügig gehen. Doch nach ein, zwei Fragen kam Balder dann doch ins Quatschen. Über seine fünfte Hochzeit vor wenigen Wochen auf einem Bauernhof im Chiemgau, darüber, wie aus Egon Hugo später Hugo Egon wurde (eine Plattenfirma hatte ihm dazu geraten) und worüber der TV-Star so richtig lachen kann: „Eigentlich über vieles. Vor allem über Kalauer – und Interviews.“ Das Publikum offensichtlich auch.