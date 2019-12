Iserlohn. Die Iserlohner Einzelhändler freuen sich über ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Gutscheine liegen aber eher selten unter dem Weihnachtsbaum.

Weihnachtsgeschäft: Der Trend geht zum echten Geschenk

Was, es ist schon wieder Weihnachten? Auch für viele Iserlohner kam diese Erkenntnis überraschend und so war die Innenstadt in den letzten Tagen kurz vorm Fest stets gut gefüllt. Auf den letzten Drücker noch einige Besorgungen für die Festtagstafel machen, letzte Geschenke kaufen oder ein Bummel durch die Fußgängerzone an den freien Tagen steht bei vielen in der Waldstadt auf der Tagesordnung. Doch wie erleben die Einzelhändler den Weihnachtstrubel?

„Wir haben schon die ganze Woche sehr viel zu tun“, berichtet etwa Heike Wittke von „Kotte am Markt“. In dem Geschäft für Haushaltswaren und Wohn- sowie Küchenaccessoires tummeln sich auch am Samstag vor dem vierten Advent viele Menschen, um noch kleine Dekorationen für die eigenen vier Wände oder passende Geschenke für die Lieben zu besorgen. Einen klaren Trend gebe es nicht, sagt Heike Wittke, die als Verkäuferin an allen Tagen vor dem Weihnachtsfest im Laden gestanden hat. „Wir sehen ganz klar, dass der Trend dazu geht, echte Geschenke zu machen und keine Gutscheine unter den Baum zu legen“, sagt die Verkäuferin. Sogar einen Ausverkauf habe es gegeben: ein besonderer Deko-Stern war schon Wochen vor den Feiertagen nicht mehr vorrätig.

Gute Weihnachtsstimmung bei Mitarbeitern und Kunden

Ausverkaufte Produkte kann Robert Adamczyk, Geschäftsführer des Elektronik-Fachgeschäfts Saturn, nicht beklagen. Tatsächlich sei das Weihnachtsgeschäft sogar eher etwas schwächer als in den Vorjahren. „Wir stecken mitten im Umbau, da gehört das dazu“, meint er. Die derzeitigen Renovierungsarbeiten sollen im Frühjahr abgeschlossen sein. Adamczyk freut sich aber, dass die Stimmung durchweg gut sei, Stress oder gar Handgemenge gebe es nicht. „Die Mitarbeiter sind gut gelaunt und die Kunden auch, echte Weihnachtsstimmung eben“, berichtet er.

Strahlende Kinderaugen, gute Laune und süße Versuchungen stehen auch bei „Candy Mandy“ an der Unnaer Straße ganz hoch im Kurs. „Die ersten zwei Wochen im Dezember waren recht ruhig, aber danach ging es steil bergauf. Die Iserlohner verschenken gerne Süßes zu Weihnachten“, meint Sebastian Schöler, Inhaber des Süßwarengeschäfts. Ob besondere Leckereien aus Amerika, Klassiker aus den 90er--Jahren oder lose Süßigkeiten, die es sonst nur in großen Tüten gibt – Süßwaren stehen bei Groß und Klein hoch im Kurs, meint Schöler. „Vor allem Kurzentschlossene kaufen hier noch Kleinigkeiten für die ganze Familie, oft auch für sich selbst“, berichtet Sebastian Schöler. Der Pop-up-Store zieht eine gute Bilanz aus dem Weihnachtsgeschäft.

Textil-Gutscheine sind der Dauerbrenner

Auch wenn Textilien traditionell eher weniger als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen, wie B&U-Geschäftsführerin Kirsten Opris meint, so sei das Mode-Kaufhaus immer gut gefüllt. „Ich bin überrascht, wie viele Leute auch noch am Tag vor Heiligabend in die Innenstadt strömen“, sagt sie. Der Samstag vor dem vierten Advent sei der umsatzstärkste Tag gewesen und auch am Montag strömen unzählige Iserlohner in das Modegeschäft. „Auf den letzten Drücker werden vor allem viele Geschenke für den Herren, aber auch Accessoires gekauft“, berichtet Kirsten Opris. Aber auch Gutscheine seien der Dauerbrenner und werden unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum ihren Platz finden.

„Life Sport“-Chef Volker Hellhake freut sich auch über ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Immer mehr Iserlohner verreisen über die Feiertage und gehen Ski fahren, dadurch sei in den Tagen vor dem Weihnachtsfest vor allem Ski-Zubehör und Service gefragt. Allerdings gebe es auch dort einige Veränderungen. „Es wird näher am Bedarf gekauft, nicht mehr langfristig“, meint er. Als 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn hat er auch einige Pläne und Ideen für das kommende Jahr. „Wir müssen den Kunden an Iserlohn binden. Dazu müssen die Einzelhändler einheitlicher auftreten, etwa dieselben Öffnungszeiten haben“, meint er.

Übrigens: Das Modelädchen „Von Uns“ und der „Gemischtwarenladen“ an der Wasserstraße, die auch sehr zufrieden mit dem Geschäft rund um die Weihnachtstage sind, sparen sich den Stress an Heiligabend – die Läden bleiben heute geschlossen.