Warum Singen so sehr im Fokus steht

Iserlohn. Kantor Hanns-Peter Springer befürchtet, dass es bis Ende des Jahres keine Chorproben mehr geben kann.

Die ersten Kirchen haben am vergangenen Wochenende wieder geöffnet, die ersten Gottesdienste wurden gefeiert. Wer die Bilder im Fernsehen gesehen hat, etwa aus dem Kölner Dom, durfte ein eher trostloses Geschehen verfolgen – auch und vor allem weil eins fehlt: der gemeinsame Gesang. Auch mit Mundschutz und zwei Metern Abstand ist es derzeit verboten zu singen. Hanns-Peter Springer schmerzt das natürlich. Als Kirchenmusikdirektor und Kreiskantor für den evangelischen Kirchenkreis Iserlohn verfolgt er die Entwicklung rund um die Corona-Krise genau, und er bestätigt, dass das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen nach neuesten Erkenntnissen über die Verbreitung des Virus sehr stark in den Fokus geraten ist. Schon in der Zeit vor dem Kontaktverbot gab es verschiedene Berichte über regelrechte „Chorproben des Todes“, bei denen es massenhaft Ansteckungen gegeben hat. In den USA sollen sich bei einer Probe dreiviertel eines Chores infiziert haben. Gemeinsames Singen wurde schon da mit Après-Ski in einem Atemzug genannt.

Inzwischen werden diese Einschätzungen von Experten aus der Medizin unterstützt. Hanns-Peter Springer zitiert eine Stellungnahme der Hamburger Stimmklinik, die die besonderen Gefahren damit erklärt, dass davon auszugehen sei, dass die infektiösen Tröpfchen und Schwebepartikel, die Coronaviren enthalten, in der Atemluft eines Infizierten für längere Zeit verbleiben und auch über sehr viele Minuten noch im Raum schweben und wandern können. Gerade beim Singen müsse man viel ein- und ausatmen und zudem sehr tief einatmen, was für die befürchtete Infektion mit Coronaviren wahrscheinlich noch gefährlicher sei. Immer wieder gebe es Hinweise, so die Erklärung der Stimmklinik, dass dieses tiefe Einatmen eine direkte Lungenbesiedlung mit einer höheren Viruskonzentration nach sich ziehe, was wiederum einen schwereren Verlauf der Krankheit befürchten lasse.

Dennoch wird der Ruf nach Lockerungen laut und auch Hanns-Peter Springer verspürt in den Reaktionen aus seinen eigenen Chören nach einigen Wochen der gesanglichen Enthaltsamkeit verstärkt den Wunsch und die Ungeduld, bald wieder loslegen zu können.

Über die Warnungen zu den Gefahren des Singens könne man sich aber nicht hinwegsetzen, sagt der Kantor der Obersten Stadtkirche und wirft ein eher düsteres Bild an die Wand. Angesichts der aktuellen Entwicklung sei zu befürchten, dass es womöglich bis Ende des Jahres keine Proben und damit auch keine Konzerte geben könne (siehe Info-Kasten), dass wir auch ein Weihnachtsfest ohne Gesang erleben werden. „Wir müssen wohl noch für lange Zeit sehr stark sein.“ Was schwierig sei, denn der Ruf nach Nähe und Gemeinschaft werde lauter. Es sei auch wichtig, dass die Chöre in Kontakt bleiben. Schon jetzt sei zu befürchten, dass sich die Chorlandschaft durch Corona dauerhaft verändert.

Singen in kleinen Gruppen im Freien ist erlaubt

Hanns-Peter Springer empfiehlt daher, neue Wege in der Krise zu suchen. Ein Trost für Chöre sei, dass all die Warnungen ausdrücklich für das Singen in geschlossenen Räumen gelten. Es gebe Anzeichen, dass für das Musizieren im Freien – auch von Bläsern und Sängern – die Auflagen wieder stark gelockert werden. Das Iserlohner Ordnungsamt hat ihm aktuell zugesagt, dass in einer Kleingruppe von bis zu zehn Personen mit zwei Metern Abstand zueinander auf Privatgrund gesungen werden darf. Das mache zum Beispiel auch kleine Ständchen in kleineren Gruppen in den Höfen der Altersheime möglich, was durchaus eine neue und willkommene Herausforderung für viele Chöre sein könne. „Vielleicht sagen die Altersheime ja hinterher, so viel Besuch wie im Corona-Sommer hatten wir nie.“

Mit derselben Haltung geht Springer derzeit auch seine eigene Arbeit ohne Orgelkonzerte und ohne Chorproben an: Nicht den Mangel verwalten und das Gewohnte zweitklassig machen, sondern sehen, was man neu und erstklassig machen kann. Er selbst habe die Zeit genutzt und sich für die Video-Beiträge seiner Gemeinde fit gemacht, habe gelernt, Filme zu schneiden, und versucht, dieses neue, digitale Medium möglichst gut zu bedienen. „Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Neues gelernt“, zieht er ein positives Resümee. Und die Reaktionen seien mit bis zu 1300 Aufrufen sehr positiv. „Ich spüre eine sehr große Wertschätzung und Verbundenheit. Den Menschen ist es wichtig, den eigenen Pfarrer und die eigenen Musiker im Internet zu sehen.“

Kirche darf kein Ort des Unbehagens werden

Die jetzt wieder startenden Corona-Gottesdienste sieht Hanns-Peter Springer hingegen mit Argwohn. In der Obersten Stadtkirche gab es noch keinen Gottesdienst, die Vorbereitungen und die Erarbeitung eines Hygiene-Konzeptes laufen aber. Keine herzliche Begrüßung, vereinzelte gekennzeichnete Plätze mit Abstand in den Bänken und keine Gesang, dafür Masken und Namenserfassung am Eingang: „Wir müssen aufpassen, dass die Kirche kein Ort des Unbehagens wird.“