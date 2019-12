Iserlohn. Schauspieler Walter Sittler schwelgt erneut in Erinnerungen und Geschichten des Schriftstellers.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Walter Sittler im Parktheater: Weihnachten mit Erich Kästner

So eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre hat es wohl selten im Parktheater gegeben. Kaum ein Tuscheln geht durch die Reihen, gebannt verfolgen die Zuschauer das Geschehen auf der Bühne. Denn dort steht, in Knickerbocker, Weste und Tweed-Sakko gekleidet und mit einem Koffer in der Hand Schauspieler Walter Sittler. Nach „Prost Onkel Erich“ und „Als ich ein kleiner Junge war“ schlüpft der Schauspieler erneut in die Rolle des Schriftstellers Erich Kästner.

Passend zur Jahreszeit liegt der Fokus an diesem Abend auf Weihnachten, denn für Erich Kästner war der Winter immer eine besondere Zeit, was sich in vielen seiner Geschichten widerspiegelt. Neben den Auszügen aus seinen Romanen besteht das Programm aus einer Mischung aus Essays, Erzählungen und Weihnachtsgedichten. Weihnachtliches Potpourri aus Geschichten und Gedichten „Komm mir nicht ohne Weihnachtsgeschichte heim.“ Mit diesen Worten schickt Erich Kästners Mutter den Autor mitten im August auf die Zugspitze nach Bayern. Dort habe er mit dem Schnee auf den Bergspitzen zumindest ein wenig Weihnachtsflair, um dem Wunsch seiner Mutter zu entsprechen und eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Ein Tisch und ein Stuhl, viel mehr braucht die Lesung nicht. Dort sitzt der Schauspieler und liest Szenen aus Erich Kästners Werken, darunter auch aus „Das fliegende Klassenzimmer“, in dem der Internatsschüler Martin Thaler aufgrund der Armut seiner Eltern an Weihnachten nicht nach Hause kann. Berührend sind auch Kästners Schilderungen der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, die jedoch nicht sehr weihnachtlich sind. Durch die ausgewählten Sujets wirft er immer auch einen Blick auf die Zeit und die Menschen in den Zeiten, in denen er seine Werke schrieb. Aber auch über Kästners eigenes Leben erfährt der Zuschauer viel, wenn Sittler darüber berichtet, wie er mit 46 Jahren das erste Mal Weihnachten ohne seine Eltern verbringt, die in Dresden leben, während er in München verweilt. Es bleibt auch nicht durchweg ernst. Bei Erich Kästners bekanntem Weihnachtsgedicht geht ein Lachen durch die Reihen des Parktheaters. „Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte Euch das Leben. Das genügt, wenn man’s bedenkt. Einmal kommt auch Eure Zeit. Morgen ist’s noch nicht so weit“, rezitiert Walter Sittler. Eine Leinwand im Hintergrund illustriert die literarischen Auszüge szenisch. Und auch die Musik von „Die Sextanten“ harmoniert perfekt und erzeugt für jeden literarischen Auszug die richtige Stimmung. Dafür hat Libor Sima bekannte Weihnachtslieder komplett neu arrangiert. Durch Walter Sittlers eindrucksvolle und bewegende Inszenierung kommt man auf ganz neue Art in Berührung mit den klassischen Werken des Autors. Mit Recht erhielt Walter Sittler für seine Darbietung stehende Ovationen.