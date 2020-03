Vorsicht, aber keine Panik auf dem Iserlohner Wochenmarkt

Iserlohn. Das Coronavirus sorgt auch auf dem Wochenmarkt für Gesprächsstoff. Händler sorgen sich nicht um eine mögliche Schließung.

Der Wochenmarkt in Iserlohn ist nicht nur ein Ort, um Lebensmittel einzukaufen, er ist auch kommunikativer Treffpunkt. Auch am Samstag schlendern Passanten über den Marktplatz, winken sich gegenseitig zu oder grüßen sich mit Floskeln wie „Na, hast du gar keine Angst vor Corona?“. Auf Körperkontakt wird in diesen Tagen verzichtet. Auch hier sorgt das neuartige Covid-19-Virus für reichlich Gesprächsstoff. Bei den Iserlohnern, die ihren Einkauf dort erledigen, scheint der Tenor „vorsichtig und gewissenhaft sein, aber keine Angst haben“ zu lauten.

Auch Carola Kahle ist am Samstagvormittag mit ihrem Einkaufskorb unterwegs. Von dem Coronavirus lässt sie sich nicht abschrecken. „Ich halte mich hier natürlich auch nicht länger auf als ich muss, meine Sachen hole ich aber auf dem Markt ganz normal wie sonst auch“, sagt sie. Jennifer Stand schätzt die Situation ähnlich ein. „So lange der eine dem anderen nicht ins Gesicht spuckt denke ich, dass man keine große Angst haben sollte auf den Markt zu gehen.“ Viel störender empfindet sie die Situation in den Supermärkten. Dort habe sie am Freitag versucht normal einzukaufen. „Die Leute haben wieder so viel eingekauft. Es gab schon wieder kein Klopapier.“

Händler nehmen den Verkaufunterschiedlich wahr

Klopapier gibt es auf dem Wochenmarkt zwar nicht, dafür aber wie gewohnt ein vielfältiges Angebot an Obst und Gemüse sowie an Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren. Die Wahrnehmung der Markthändler in Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus fallen unterschiedlich aus. „Es ist bedeutend verhaltener. Die Leute kaufen anders ein als sonst“, empfindet Susanne Krenzin-Dickheiwer das Geschäft am Samstagmittag. Es fehle besonders an Laufkundschaft, da im Moment generell nicht mehr so viele Menschen durch die Stadt laufen würden. Die Markthändlerin verkauft Fischfeinkost, und ihre Produkte seien auch nicht für Hamsterkäufe geeignet.

Auch Florian Bader handelt auf dem Iserlohner Wochenmarkt mit Fisch. Auf Nachfrage, ob sich der Fischverkauf auch am „Stenner- Fisch“-Stand zäh gestaltet, kann er nur mit dem Kopf schütteln. „Alles ist im grünen Bereich bisher. Der Maßstab sind dabei die letzten Tage und da kann ich nicht sagen, dass das Geschäft weniger geworden ist“, erklärt er. Das bestätigt auch Günter Wulf, der seit den Abrissarbeiten des Schillerplatz mit seinem Käsestand auf dem Marktplatz steht. Er glaubt, dass der Standort das Geschäft beeinflussen kann. „Heute waren sogar auch viele Fremde da, die bei uns Käse gekauft haben“, berichtet er.

Dennoch: Das Coronavirus verunsichert, besonders auch die älteren Menschen. „Es wird generell etwas mehr gekauft, die älteren Herrschaften bunkern auch ein wenig“, sagt Thomas Fränzer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Iserlohner Marktbeschicker. Das bestätigt auch Ljubica Milicevic vom Fleischerei Bührmann. „Wir mussten sogar schon Gehacktes nachordern, weil wir mehr verkauft haben“, so die Mitarbeiterin.

Sorge um Schließung der Wochenmärkte bleibt gering

Doch machen sich die Händler auch Sorgen, ob der Wochenmarkt aufgrund des Coronavirus geschlossen werden könnte? „Wir hoffen, dass die Wochenmärkte bestehen bleiben, aber bestimmt wird es Einschränkungen geben“, glaubt Susanne Krenzin-Dickheiwer, die weiß, dass in anderen Städten für den Imbissverkauf bereits neue Regelungen getroffen wurden. Dort dürften Tische nicht mehr aufgestellt werden. „Warum sollte der Wochenmarkt zugemacht werden? Die Supermärkte bleiben schließlich auch geöffnet, und dort stehen die Kunden bedrängt an der Kasse“, sagt Günter Wulf. „Hier auf dem Markt ist es wesentlich hygienischer“, erklärt auch Thomas Fränzer. Im Supermarkt würden Einkaufswagen und Klimaanlage die Verbreitung von Viren sogar beschleunigen.