Vor Japan- und Europa-Tour kommt Iserlohn

Iserlohn. Das „Rick Hollander Quartett“ hebt den Jazz im Henkelmann auf ein ganz anderes Level.

„The best is yet to come“ – zu deutsch „Das Beste kommt noch“ – so lautet der Titel der aktuellen CD des „Rick Hollander Quartetts“. Und unter diesem Motto steht auch die Tour der vier Ausnahme-Jazzmusiker. Auf die Deutschland-Tournee folgt im Juni eine Tour durch Japan und im November durch Europa. Schon vor diesem Hintergrund kann man sich glücklich schätzen, dass diese exquisite Band in Iserlohn Halt gemacht hat.

Rick Hollander als Kopf der Band bewies an Schlagzeug und steel drum seine Extraklasse . Brian Levy an Saxophon und Flöte, Paul Brändle an der Gitarre und Matt Adoneit am Bass standen ihm in Nichts nach. Die Musiker harmonierten perfekt und ließen sich zwischendurch stets genügend Zeit und Luft für ausgiebige Soli. Bekannte Titel wie das irische „Danny Boy“ wurden zuerst im Original angedeutet, dann aber mit überbordender Improvisationskunst weitergesponnen und in ein ganz neues Licht gerückt. Rick Hollander erläuterte zwischendurch die Titel, zitierte deren Liedtexte und gab interessante Informationen zu ihrer Entstehungsgeschichte.

Sicherlich war die Musik wirklich nur eingefleischten Jazzfans vorenthalten und zugänglich, sodass es nicht verwunderte, dass selbst bei einem solchen international renommierten Quartett der Henkelmann nicht gerade aus allen Nähten platzte. Dennoch herrschte eine Atmosphäre von Anerkennung, wenn nicht gar Begeisterung. Gerade der Jazz ist nun mal nicht massentauglich und das Rick Hollander Quartett schon gar nicht.