Von der Infantilisierung der Politik

Die Schnitte sind schnell, und die Videos zeigen eigentlich nur die Wahrheit: Der irrlichternde Trump, der eine Mauer in dem leider nicht an Mexiko grenzenden Colorado bauen will. Die auf einer CDU-Veranstaltung von „uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten“ fabulierende AKK, die sich später auch noch mit Witzen über das dritte Geschlecht bei einer Karnevalsveranstaltung blamiert. Boris Johnson, Angela Merkel, Seehofer, Uli Hoeneß, und und und.

Wer noch vor ein paar Jahren diese Videosequenzen betrachtet hätte, der hätte wohl all dieses schon für Satire gehalten. Für die ist allerdings an diesem Freitagabend im Parktheater Florian Schroeder zuständig. Und wie ein guter Satiriker das eben tut, benötigt der Moderator der SWR-Comedy-Show „Spätschicht“ an diesem Abend kaum mehr als die Wahrheit und ein paar Zuspitzungen, um bei seinem „satirischen Jahresrückblick“ in gut zwei Stunden zu zeigen, wie verrückt diese Welt doch eigentlich geworden ist und wie weit entfernt Politiker von Mensch und Realität bisweilen sind.

AKK, die Traummaße 08/15 und Greta und der SUV

Da wird dann gezeigt wie AKK, „die Frau mit den Traummaßen 08/15“, nach dem viralen Rezo-Youtube-Video „Die Zerstörung der CDU“ den digitalaffinen jungen Leuten anbietet, doch ganz analog zu den Wahlkampfständen zu kommen, wo man als Partei selbstverständlich ansprechbar sei.

Oder wie im Rahmen der Verleihung der Goldenen Kamera Greta Thunberg einen Sonderpreis für ihren Kampf für Klimaschutz erhält und dann auf der Bühne eine VW-Spot eingeblendet wird und eine ebenfalls ausgezeichnete Nachwuchsschauspielerin einen SUV geschenkt bekommt.

Überhaupt Greta. Deren ikonische und manchmal kritikfreie Verehrung einiger ist Schroeder ein Dorn im Auge, wenn er auch die Verdienste der Aktivistin lobt. Greta nämlich habe es geschafft, die wohl seit Ewigkeiten politischste Generation junger Menschen auf die Bahn zu bringen. Das Klimapaket der Bundesregierung ist für ihn nur eine „Postkarte aus dem inneren Maledivenurlaub einer großen Koalition, der mittlerweile alles egal ist“ und der laute Aufschrei nach Meinungsfreiheit ein Missverständnis. „Die wollen keine Meinungsfreiheit, die wollen Widerspruchsfreiheit“, sagt Schroeder.

„Wenn wir keinen Widerspruch mehr wollen, dann ist das wirklich eine Gefahr für die Demokratie.“ Autofahren teurer zu machen, um es über die Pendlerpauschale wieder zu verbilligen – „das ist so, als ob man, wenn es brennt, zur Feuerwehr sagt: löscht, aber bitte mit Maß und Mitte“, meint Schroeder, der auch kritisiert, wie ernst die Politik doch Zehntausende Pegida-Anhänger genommen hätte und wie wenig ernst sie nun nun hunderttausende „Fridays“-Protestierer nimmt.

Die AfD und die Gespenster, die sie riefen

Apropos Pegida – auch an deren politischem Äquivalent AfD arbeitet sich der Satiriker umfänglich ab. So habe die „Alternative“ für eine „Infantilisierung der Politik“ gesorgt. Ängste seien geschürt und Schreckensszenarien gemalt worden – der Umgang der Politik gleiche dem Besuch von Eltern im Kinderzimmer, wenn der Nachwuchs Gespenster sieht. Mit dem Unterschied, dass man Kindern irgendwann klar sagt, dass da keine Gespenster sind. „Irgendwann sollten wir anfangen, sie wie Erwachsene zu behandeln“, sagt Schroeder. Sein Fazit: Wer AfD inklusive des Faschisten Höcke wählt, ist ein Rassist, auch wenn Schroeder später einschränkt, „vielleicht war das ja jetzt linker Populismus, den gibt es nämlich auch“.

Schön auch die Imitationen Schroeders von Friedrich Merz oder Mario Barth sowie die missglückte Instagram-Live-Schalte, die offenbar an der schlechten Netz-Qualität in Iserlohn scheitert.

Am Ende ist es ein hochunterhaltsamer Abend im Parktheater. Trump, Johnson, AKK, Scheuer und andere – man darf gespannt sein auf das neue Jahr. An Steilvorlagen dürfte es Florian Schroeder auch künftig nicht mangeln.