Vom Hühnerstall bis zum Klo-Deckel

Iserlohn. Kommen Heimwerker besser durch die Corona-Krise? Die Heimatzeitung hat nachgefragt.

Auf Balkonen und Terrassen blüht es in den fröhlichsten Farben, die Saat im selbstgebauten Hochbeet keimt prächtig und auf den neuen Gartenmöbeln lassen sich die Sorgen und Nöte der Corona-Krise für einen Moment vergessen.

Der Blick schweift über die selbstgestaltete Idylle: neue Farbe prangt an der Küchenwand, der Duschkopf tropft nicht mehr und die Garage ist als solche wieder zu nutzen. Stolz macht sich breit: Das habe ich alles in den letzten Wochen geschafft! Kurzarbeit, Shut-Down und Kontaktbeschränkungen haben’s möglich gemacht. Auf dem Weg in die innere Isolation haben viele Deutsche scheinbar vorher noch einen Abstecher gemacht: Rein in den Baumarkt und das Gartencenter, raus mit Material und Werkzeug, um es sich Zuhause so richtig nett zu machen.

„Cocooning“ nennen Soziologen diesen Trend. Damit ist der Wunsch gemeint, sich in den eigenen vier Wänden wie in einem Kokon „einzuigeln“. Die Schlangen vor den Baumärkten scheinen Bände zu sprechen. Sind sie die heimlichen Gewinner der Krise? Peter Wüst vom Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) sieht keinen Grund zur Freude. Er sagt: „In den Monaten März bis Mai werden in Deutschland geschätzt 38 Prozent des Jahresumsatzes getätigt“. Bezogen auf die Menge seien es sogar rund 47 Prozent der Blumen und Pflanzen, die in normalen Jahren in diesen so wichtigen Monaten umgesetzt würden.

Der Handelsverband vertritt über 2100 Bau- und Gartenfachmärkte mit rund 480.000 Arbeitsplätzen und befürchtet, dass „die beschlossenen Einschränkungen während der Corona-Krise viele Betriebe an die Existenzgrenze bringen“. Timo Schön, Marktleiter des Iserlohner Hellweg-Baumarktes, kann das bestätigen. „Wir haben derzeit deutlich weniger Kunden,“ berichtet er. Die Schlangen vor der Tür seien eine Folge der Zugangsbeschränkungen und nicht – wie vermutet – der großen Nachfrage. Diese Ansicht teilt Meike Oelenberg, Geschäftsführerin des Iserlohner Hagebaumarktes: „Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept, deshalb darf immer nur eine bestimmte Anzahl Menschen den Laden betreten.“ Verstärkt wichen die Kunden zudem auf den Onlineshop oder ein Abholsystem aus, so Timo Schön. So könne man die Aufenthaltsdauer im Markt auf ein Minimum reduzieren.

Verstärkte Nachfrage nach Plexiglas und Gartensortiment

Beim Hellweg-Baumarkt stellt man eine verstärkte Nachfrage nach Materialien zum Bau von Schutzeinrichtungen wie zum Beispiel Plexiglas fest. Gefragt sei zudem das gesamte Gartensortiment, insbesondere Pflanzen, Erde, Grills und Gartenmöbel. Auch im Hagebaumarkt dreht sich alles um Garten- oder Balkonbegrünung. Und: „Innenfarbe ist in der Corona-Krise bei uns überraschend gut gelaufen“, sagt Geschäftsführerin Oelenberg.

Beim Toom-Baumarkt haben sich Estrich-Beton und Holz als wahre Corona-Verkaufsschlager erwiesen. Die Kunden hätten Zeit für größere Projekte. Ein Carport, die neue Terrasse oder eine Poolumrandung dürfen es da schon mal sein. Dazu Pflanzkübel in rauen Mengen und natürlich Farbe. Aber auch Kleinigkeiten liegen oft auf dem Laufband: So zum Beispiel bei dem Rentner, der fast täglich wegen einzelner Schrauben vorbeischaue. Motto: Wenn mir Zuhause die Decke auf den Kopf fällt, gehe ich eben in den Baumarkt.

Generell könne man die Kunden in zwei Gruppen einteilen: Jene, die Reparaturen ausführten, die schon längst hätten erledigt werden müssen, für die aber bislang die Zeit fehlte und solche, die das Geld, das sie ursprünglich womöglich für den Sommerurlaub eingeplant hatten, in Haus und Hof investieren – viel Schweiß, Nachdenken und Geld inbegriffen.

Ein eigenes Hühnerhaus als Vater-Tochter-Bauprojekt

So wie bei Tobias Rüther aus Sundern. Er schiebt gerade seinen mit Fichtenlatten beladenen Einkaufswagen zum Auto. Sein Projekt: Ein Hühnerhaus! Er erklärt: „Meine Tochter wünscht sich unbedingt eigene Hühner. Das scheint unter den Teenagern derzeit der neueste Trend zu sein.“ Um Geld für den Bau beizusteuern habe die Zwölfjährige sogar ihr ausrangiertes Spielzeug verkauft. Bevor es an die Umsetzung ging, haben sich Vater und Tochter genau informiert. „Meine Tochter weiß alles darüber – von der Dampfsperre im Hühnerhaus bis zur Erlaubnis der Behörde“, sagt Tobias Rüther stolz. Jetzt ist es am Vater, alles umzusetzen. Da liege noch viel Arbeit vor ihm, sagt er, aber was tue man nicht, wenn dem Kind ohne Schule, Freunde und Vereine schrecklich langweilig sei.

Langeweile kennt Matthias Pröpper aus Iserlohn nicht. Er ist Stammkunde im Baumarkt – und das nicht nur zu Corona-Zeiten. „Vor einem Jahr habe ich ein Haus gekauft und alles selbst renoviert“, sagt Pröpper stolz. „Bis auf den Wintergarten ist alles fertig.“ Jetzt kauft er Baukleber und Styroporabschlussleisten, die Zeit am Abend ist wie immer fest verplant – mit Heimwerken.

Besser geht es da dem älteren Ehepaar aus Hemer. „Wir haben unser Haus vor einiger Zeit verkauft, weil es uns alles zu viel wurde. Ständig war etwas zu tun, das wollten wir nicht mehr!“ Jetzt kommen sie mit leichtem Gepäck aus dem Baumarkt – ein neuer Toilettensitz musste her. Doch egal, ob Langzeitprojekt oder Beschäftigungsmaßnahme für die Tochter: Heimwerken macht stolz und glücklich – in guten wie in schlechten Zeiten.