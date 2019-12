Vier Konzerte, vier mal volle Kirche

Es gebe kaum einen besseren Zeitpunkt, eine Orgel fertigzustellen, als die Adventszeit. Diese Feststellung traf Jörg Teckhaus, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der Bauernkirche, am Freitagabend beim Auftakt der diesjährigen adventlichen Konzerte in Iserlohns ältester Kirche. Eigentlich spielte die neue Orgel keine tragende Rolle, aber allein durch ihre große optische Präsenz war sie ein Thema in der wieder einmal voll besetzten Kirche. Der Förderverein, aber im Prinzip ja die Iserlohner, seien hier von der Orgelstiftung der Familie Pütter reich beschenkt worden.

Und die Konzertreihe in der Bauernkirche, so befand Teckhaus zur Eröffnung, sei inzwischen fester Bestandteil des weihnachtlich-adventlichen Musiklebens der Stadt. Den Auftakt besorgten gewissermaßen „Asylsuchende“. Denn es war die 44. Weihnachtsmusik der städtische Musikschule Iserlohn, die auf dem Programm stand. Das Stammquartier dieser Veranstaltung war ja das Rathausfoyer, welches nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden darf. Jörg Teckhaus sagte, der Förderverein habe die Anregung von Musikschulleiter Paul Breidenstein, die Weihnachtsmusik in der Konzertreihe der Bauernkirche anzusiedeln, gerne aufgenommen. Beide Seiten würden so profitieren, meinte Teckhaus.

Keine „Notunterkunft“für die Musikschule

Und in der Tat, die gastierenden Ensembles der Musikschule em­pfanden die neue Bleibe keinesfalls als „Notunterkunft“, wie es auch in der Moderation anklang. „Iserlohn Brass“, Mittelstufenorchester, Querflötentrio, Violin-Duo, „Iserlohn Horn Power“ oder das Große Blechbläserensemble – die Musikschule hatte für das Konzert in der Bauernkirche einiges aufgeboten und sich dazu auch noch ein wenig Verstärkung geholt. Nach Ausflügen in Klassik und Pop wurde es dann schließlich weihnachtlich, dank der auf der Rückseite des Programms abgedruckten Liedtexte war es mit der reinen Instrumentaldarbietung vorbei. Denn bei „Ihr Kinderlein kommet“, „Alle Jahre wieder“, „O Tannenbaum“ oder „Tochter Zion“ stimmte die „Gemeinde“ kräftig mit ein. Prognose: Es war nicht die letzte Weihnachtsmusik der Musikschule in der Bauernkirche.

Am Samstagnachmittag waren dann gewissermaßen Stammgäste zu Besuch in der Bauernkirche. Der Chor Modern Voices gastierte und präsentierte sein erstes Lied gleich beim Einmarsch. Es war ein weihnachtlich geprägtes Konzert, aber es gab auch „weltliche“ Songs wie beispielsweise „Yesterday“ und auch weihnachtlich angehauchte Lieder wie „Winter Wonderland“. Verstärkt wurde der Chor unter Leitung von Daniel Pütz von den Solistinnen Marion Nimtz (Gesang) und Deborah Kristine Schäfer (Pianistin). Moderiert wurde das Konzert von Heike Niggemann, Helmut Fleischmann spielte Tenorsaxophon, Lisa Tamoschat Akkordeon. Und Karl Heinrich Werner (E-Piano) setzte sich bei „Oh du fröhliche“ auch an die neue Konzert-Orgel. Und die Bauernkirche war wieder einmal voll besetzt, davon konnte sich auch der frühere Superintendent Albert Henz überzeugen, der die Besucher begrüßte.

Neue gepolsterteStühle gut angekommen

Am Samstagabend gab es bei den adventlichen Konzerten noch eine „zweite Schicht“. Das Märkische Gymnasium Iserlohn hatte den Chor der 5. und 6. Klassen sowie den Chor der Klassen 7 bis Q2 als musikalische Botschafter in die Bauernkirche entsandt. Unter der Leitung von Stefan Klute und Thorsten Menne wurde ebenfalls ein weihnachtlich geprägtes Programm geboten. Und auch für Thorsten Menne war der Reiz der neuen Orgel wohl zu groß, er begleitete damit ebenfalls einen Teil des Programms. Das MGI lieferte einen ansprechenden und gefühlvollen Beitrag. Auch hier galt: Praktisch alle der neuen 360 gepolsterten Stühle waren besetzt.

Den Schlusspunkt am ersten Wochenende setzten dann am gestrigen Abend die „Golden Girls“ Sandra Köhling, Silke Schmiemann und Heike Meering-Breuer, die von Markus Milfeit, Olaf Jordan, Thorsten Hohagen und Haan Hartmann instrumental begleitet wurden. Die „Golden Girls“ luden ein zu einer kleinen Reise durch die Musikgeschichte mit Pop, Rock, Blues und Soul. „Personal Jesus“, „Daddy cool“, „Sweet dreams“ oder „Sunny“ erklangen satt verstärkt in der Bauerkirche. Und etwas Weihnachtliches hatten dann auch die „Golden Girls“ im Gepäck: „Hallelujah“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Auch dieses Konzert war sehr gut besucht, ein tolles Auftaktwochenende.