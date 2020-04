Vier Corona-Tote im Kreisgebiet

Iserlohn/Kreis. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus aus Menden sind zu beklagen.

Aktuell sind kreisweit 175 Personen erkrankt; 51 konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden.

Eine 79-jährige Mendenerin ist in der Nacht zum Montag in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Ein Krankenhaus außerhalb des Märkischen Kreises meldete den Tod eines 70-jährigen Mendeners.

Das Kreisgesundheitsamt zählt damit nun vier Todesfälle. Der 56-jährige Iserlohner, dessen Tod vergangene Woche gemeldet worden war, gilt laut Kreisverwaltung in der offiziellen Statistik nicht als „Corona-Toter“. Das Virus sei nicht todesursächlich gewesen. Daher wurde er aus der Statistik genommen.

Für das Kreisgebiet meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 226 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. 51 Personen sind bereits wieder genesen, vier sind gestorben. Stationär behandelt werden 38 Patienten, davon acht außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 175 Infizierte. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 653 Kontaktpersonen. Sie verteilen sich wie folgt. Der Vergleich bezieht sich auf die Mitteilung des Kreises vom Freitag. Iserlohn: 25 Infizierte (+6), 10 Gesunde (+6), 90 Kontaktpersonen (+-0); Hemer: 28/3/89 (+7/+1/-6); Altena: 4/1/20 (0/-1/-6); Balve: 3/4/29 (-1/+1/-6); Halver: 23/1/41 (+5/0/+1); Herscheid: 1/1/8 (-1/+1/-2): Kierspe: 5/1/17 (+1/0/+3); Lüdenscheid: 28/12/110 (0/+5/-27); Meinerzhagen: 9/0/34 (+4/0/+3); Menden: 27/10/86 (+7/+2/+14) und 4 Tote (+2); Nachrodt-Wiblingwerde: 0/0/3 (0/0/-1); Neuenrade: 4/0/3 (+1/0/-11); Plettenberg: 10/7/85 (+4/+2/-18); Schalksmühle: 6/0/5 (+1/0+7); Werdohl: 2/1/13 (+1/+1/0).