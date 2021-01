Viel zu tun für Iserlohner Steuerberater

Iserlohn Beschlüsse und Verordnungen zur Corona-Pandemie werden zur Herausforderung.

Kurzarbeit, Sofort- und Überbrückungshilfen, Steuersatzsenkung: Durch die Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen sind von der Regierung im vergangenen Jahr zahlreiche Beschlüsse gefasst worden. Die stetigen Veränderungen haben besonders die Steuerberaterinnen und -berater auf Trab gehalten. Egal ob für den gestandenen Handwerksmeister mit 30 Mitarbeitern oder für die Kosmetikerin, die als Solo-Selbstständige unterwegs war: Bettina Schotte und Waltraud Reindl waren die ersten Ansprechpartner in der Pandemie. In den ersten Wochen lief in ihrer Kanzlei das Telefon heiß. „Die ersten drei Wochen haben wir hier im März gar nicht richtig arbeiten können. Da haben wir beide nur telefoniert“, berichtet Waltraud Reindl.

Die eigentliche Arbeit der Steuerberater, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Beratung in allen Bereichen, wird abgelöst durch ein ganz neues Beratungsfeld: Corona. Der Arbeitsumfang ist dadurch stark erhöht. Täglich wurden die beiden Steuerberaterinnen mit neuen Informationen gefüttert, immer wieder heißt es, sich in die neue Lage einzuarbeiten. „Unser Verband hat ein FAQ eingerichtet, und uns mit den neuen Informationen rund um das Thema Corona versorgt. Wir sind jetzt bei 237 Seiten“, macht Bettina Schotte den Umfang der Änderungen deutlich. Die Änderungen kommen so schnell, dass Auskünfte, die sie den Mandanten geben, nach 24 Stunden bereits nicht mehr aktuell sein können. Den Überblick beizubehalten wird in diesen Tagen zur Herausforderung.

Unterschiedliche Regelungen werden unterschiedlich abgerechnet, berichten die erfahrenen Steuerberaterinnen. Als Beispiel sei der Fall der Quarantäne genannt. „Wenn jemand in Kurzarbeit in Quarantäne geht, wird das über das Arbeitsamt abgerechnet, für jemanden, der nicht in Kurzarbeit ist und in Quarantäne kommt, müssen wir noch zusätzlich einen Antrag beim Landschaftsverband stellen.“

Auch die Abrechnung der Soforthilfe sei kompliziert. Praxisbezogene Rahmenbedingungen gäbe es kaum, kritisieren sie. In Deutschland sei alles geregelt, wie Daten an die Finanzverwaltung übertragen würden. Um die Soforthilfe abzurechnen hätten bereits vorhandene Strukturen doch theoretisch genutzt und übertragen werden können. „Nein, sie haben sich was anderes ausgedacht“, kritisiert Waltraud Reindl. Jetzt müsse jede einzelne Buchhaltung auseinander genommen und nach den neuen Kriterien aufgeschlüsselt werden – ein hoher Arbeitsaufwand. Die Steuerberaterinnen würden sich wünschen, dass die Politik gemeinsam mit Praktikern nach Lösungen suchen würden.

Durch die vielen Veränderungen sei es nicht mehr möglich aus dem Bauch heraus zu sagen „Das ist so“. Jeder Fall müsse genau angeschaut werden, viele Dinge zur Sicherheit noch mal nachgelesen werden. Dabei hoffen die Steuerberaterinnen auf Verständnis der Mandanten, dass es auch mal zu Fehlern kommt oder etwas übersehen wird. „Die Gefühlsdecke ist relativ angespannt, die Menschen sind genervt, weil sie nicht raus dürfen, die Kinder zuhause sind und wenn dann noch das Geld nicht stimmt, das zu wenig Geld kommt“, weiß Bettina Schotte. Mit ihren eigenen Mandanten hätten sie bislang jedoch gute Erfahrungen gemacht. Ein Dank geht auch an ihre Mitarbeiter.

Neue Mandanten konnte die Kanzlei durch das gestiegene Arbeitspensum kaum aufnehmen. Hinzu kommt, dass im steuerberatenden Beruf ein Fachkräftemangel existiert. „Da kann man nicht sofort aufstocken“, berichtet Waltraud Reindl. Sie selbst sitzt in Iserlohn im Vorstand des Prüfungsausschusses. Sie ist froh, dass die Berufsschule bereit ist unter Corona-Bedingungen die Schüler am 14. Januar mündlich zu prüfen. „Wenn alle bestehen haben wir 15 Fachkräfte im Raum Iserlohn mehr“, berichtet die Steuerberaterin.