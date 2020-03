Die digitale Vernetzung der Welt, sie geht auch an den Videotheken nicht vorbei. Die Branche verzeichnet seit Jahren sinkende Umsatzzahlen, wovon auch die Kette „Video Planet“ von Günter und Heiko Haumann betroffen ist. Die Konsequenz für das Dortmunder Familienunternehmen: Der Iserlohner „Video Planet“ an der Baarstraße schließt seine Pforten, im Mai läuft der Mietvertrag aus.

Gefangen inzwei Gefühlslagen

Im Gespräch mit Heiko Haumann zwischen leeren Regalen und gerade neu aufgefüllten Verkaufstischen changiert der Dortmunder zwischen zwei Gemütslagen. Auf der einen Seite ist er froh darüber, dass der Räumungsverkauf besser gestartet ist, als er es je vermutet hatte, und auf der anderen ist da diese Trauer, dass ein langes und spannendes Kapitel als Geschäftsführer von „Video Planet“ nun zu Ende geht.“

„Es wurde uns immer klarer, dass die Hochzeit der Videotheken endgültig vorbei ist“, sagt Haumann im Gespräch mit der Heimatzeitung. Im Jahr 1996 hatte sein Vater Günter Haumann die Videothek an der Baarstraße vom Iserlohner Vorbesitzer übernommen, zu einer Zeit, als noch niemand an „Amazon prime“, „Netflix“ und andere Streaming-Anbieter dachte. Doch spätestens, als diese neuen Dienste plötzlich das TV-Gerät zu Hause zur eigenen Videothek machten, begann „eine Entwicklung, bei der es einfach kein Halten mehr gab“, erinnert sich Heiko Haumann. Bis zu 30 Prozent pro Jahr ging das Geschäft in den Keller. „Vor drei Jahren haben wir noch insgesamt neun Videotheken betrieben, wenn jetzt der Iserlohner Video Planet schließt, bleibt uns nur noch ein Geschäft in Dortmund-Bodelschwingh,“ sagt Haumann. Und da er selbst diese Entwicklung vorhersehen konnte, hat er sich rechtzeitig ein zweites berufliches Standbein geschaffen: „Ich habe eine Ausbildung zum Immobilien-Fachwirt absolviert, als klar war, dass irgendwann Schluss ist“, sagt der Dortmunder, für den nun gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Abwicklung des Bestands im Mittelpunkt der kommenden Wochen und Monate stehen wird.

Die Videothek war einTreffpunkt für Filmfreunde

Dabei hatte Haumann in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, auf Trends zu reagieren, um den Laden am Laufen zu halten. Waren gerade Spiele angesagt, gab es sie auch in Hülle und Fülle bei ihm zu entleihen. „Das funktioniert heute allein aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr“, erklärt er und erinnert sich daran, wie es damals war, wenn Neuerscheinungen auf den Markt kamen. „Da standen über 50 DVDs des Blockbusters hier und waren sofort alle ausgeliehen.“ Und wenn an einem „normalen Wochenende“ das Geschäft florierte, dann standen auch schon mal vier Mitarbeiter hinterm Tresen – „heute schafft das einer allein“.

Heute, sagt Haumann, ist das Kundenverhalten sowieso ein ganz anderes. Alles laufe nur noch übers Smartphone oder Tablet, die Filme kommen direkt ins Haus, werden gestreamt, die Zeit, als die Videothek auch ein Treffpunkt für die große Zahl von Stammkunden war, ist endgültig vorbei, und das sei ja auch irgendwie schade.

Bis Mitte Mai bleibt der „Video Planet“ noch geöffnet. „Und wir werden bis dahin natürlich auch noch Neuerscheinungen im Angebot haben“, verspricht Heiko Haumann, der noch immer vom Andrang am erste Tag des Ausverkaufs schwärmt, als schon vor Geschäftsöffnung eine lange Menschenschlange vor der Tür stand und sein Team mit dem Service kaum nachkam.

Übrigens: Ein Video-Genre konnte sich doch noch standhaft gegen die Konkurrenz aus dem Netz behaupten: der Erotikbereich. Da registrierte Haumann in den vergangenen Jahren sogar einen Umsatzzuwachs. Die Rettung für den „Video Planeten“ konnte dies aber auch nicht bedeuten.