Iserlohn/Letmathe. Am Montag, 13. Januar, ab 18 Uhr laden die Iserlohner UWG-Piraten zur öffentlichen Veranstaltung in das „R-Café“ am Letmather Lennedamm ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

UWG-Piraten: Kandidat für Iserlohner Bürgermeisterwahl

„Fast sechs Jahre sind UWG Iserlohn und Piraten gemeinsam im Rat der Stadt Iserlohn aktiv. Fast sechs Jahre, um zusammen zu wachsen. Nun ist es soweit: Zur Kommunalwahl 2020 treten wir an. Gemeinsam. Als UWG-Piraten Iserlohn“, heißt es in einer Presseerklärung. Die Vorstellung eines Kreistags-Kandidaten steht ebenso auf der Tagesordnung wie die Präsentation eines Bürgermeister-Kandidaten für Iserlohn. Auch um die Fragen „Was wollen die UWG-Piraten im kommenden Rat? Wie soll unsere Heimatstadt aufbrechen in die zwanziger Jahre?” soll es gehen. Interessierte sind willkommen.