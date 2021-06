„Unsere Milchstraße ist ein Fliegenschiss“

Iserlohn/München. Natürlich gibt es außerirdisches Leben. Davon ist auch Prof. Dr. Ulrich Walter überzeugt. Nur wohl eben nicht bei uns hier unten.

Es sind nicht viele Städte in Deutschland und im Rest der Welt, die für sich in Anspruch nehmen können, einen echten Astronauten hervorgebracht zu haben. Iserlohn kann das, denn mit Professor Dr. Ulrich Walter (67) startete Ende April 1993 an Bord des Orbiters Columbia tatsächlich ein Wissenschaftler und Astronaut mit Waldstadt-Wurzeln für zehn Tage ins All. Walter, der seit 2003 einen Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München innehat, ist seit dieser Zeit neben seinen zahlreichen Forschungs-Aktivitäten gefragter wissenschaftlicher Experte und Buch-Autor, aber eben auch nicht minder gefragter Talkshow- und Interviewgast. Auch für die Heimatzeitung und deren Leserinnen und Leser hat Ulrich Walter schon viele Fragen zu seinem Flug und zum Weltraum und dessen – eigentlich den meisten Menschen – unbekannten Dimensionen beantwortet. So war es eigentlich klar, dass auch im aktuellen Fall der amerikanischen Aufklärungs-Bemühungen um Ufos und sonstige merkwürdigen Beobachtungen rund um mögliche und unmögliche Aliens wieder ein Anruf in München erfolgen musste. Die im Gespräch zwischen Fragendem und Befragtem durchschimmernde Vertrautheit ist nach wie vor auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie nicht nur schon zahlreiche Interview-Hürden gemeistert, aber auch den gleichen Physik-Lehrer hatten. Das prägt eine Beziehung.

treu trifft - Ulrich Walter treu trifft - Ulrich Walter

Ehrlich, Ulrich, ich hätte das Ufo-Thema nicht noch einmal angesprochen, wenn nicht die halbe Welt auf den Ufo-Bericht der amerikanischen Fachleute warten würde. Und Barack Obama hat auch noch Öl ins Fieber-Feuer geschüttet. Bevor Du wieder sofort „Gibt’s nicht!“ sagst: Die britische Astronautin Helen Sharman, 56 Jahre alt und, soweit man weiß, körperlich wie geistig bei guter Gesundheit, hat gesagt: „Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss.“ Würdest Du dem zustimmen?

Ulrich Walter Ja!

Das ist endlich mal präzise!

Nun mal langsam. Da muss man sehr genau unterscheiden: Wo im Universum? Wie wir heute wissen, ist das Universum nahezu unendlich groß. In einem unendlichen Universum bedeutet das die Existenz, so ist das mathematisch impliziert, von unendlich vielen Außerirdischen. Egal, wie groß oder klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leben entstehen kann: eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit multipliziert mit „unendlich“ gibt immer „unendlich“. Und um es auf die Spitze zu treiben: In einem unendlichen Universum gibt es nicht nur andere Zivilisationen, es gibt nicht nur andere Erden, andere Erden mit Europa, mit Iserlohn und Hemer und München, und es gibt nicht andere Erden, wo es einen Thomas Reunert und einen Ulrich Walter gibt, die gerade zusammen über Zoom miteinander unterhalten – all das muss es in einem unendlichen Universum geben. Punkt aus!

Jetzt macht sie natürlich auch einen argumentativen Trick: Sie sagt: Diese Lebensformen müssten nicht unbedingt aus Kohlenstoff und Stickstoff bestehen wie wir Menschen und Tiere der Erde. Somit sei es möglich, dass sie sich schon längst auf der Erde befinden – „und wir sie einfach nicht sehen können“. Spinnerei?

Das ist allerdings in der Tat Spinnerei. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die erforscht haben, ob es auch Leben eben nicht auf Kohlenstoff-Basis gibt. Und was für Eigenschaften muss so ein Lebewesen haben? Es muss vor allem Informationen speichern können. Das, was wir in den Genen haben. Für solche Informationsspeicher stehen in unserem Universum nur Kohlenstoff und Silizium zur Verfügung. Die können lange Ketten bilden, wo man – sozusagen – die Bits drauf abspeichern kann. Silizium fällt allerdings aus, weil Silizium-Verbindungen immer fest sind. CO 2 ist ein Gas, Silizium-Oxid, das Pendant dazu, ist fest. Das ist Sand. Und dafür gibt es auch kein Lösungsmittel wie Wasser. Deshalb sagen die Wissenschaftler, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass es da draußen Silizium-basiertes Leben gibt. Es muss eigentlich Kohlenstoff sein. Manche nennen es „Kohlenstoff-Chauvinismus“, ich nenne das eine physikalisch-biologische Notwendigkeit.

Ganz gegenteilig ist übrigens zu der Astronauten-Dame in Sachen Aliens der ehemalige Astronaut Chris Hadfield unterwegs. Er hält die ganze Diskussion und den Alien-Hype für den „Gipfel der Dummheit“. Er selbst hat unzählige Phänomene am Himmel beobachten können, die er sich nicht erklären konnte. Seine Einschätzung: „Um etwas am Himmel zu sehen, das du nicht verstehst und dann sofort zu dem Schluss zu kommen, dass es intelligentes Leben aus einem anderen Sonnensystem ist, ist der Gipfel der Dummheit und des Mangels an Logik.“ Macht das ihn Dir sympathisch?

Ich stimme vollkommen mit ihm überein. Ich nenne es „Schwachsinn“. Um es noch einmal anders zu formulieren: Du siehst die Dinger ja immer nachts. Es ist dunkel, irgendwas Schwarzes. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Alien vor mir steht und ich sage „WOW!“. Es sind immer ganz verschwommene Bilder. So, und dass nennt man dann Ufos. Unidentifizierte Flugobjekte – und man weiß nicht, was es ist. Das gleichzusetzen mit Außerirdischen? Warum? Man kann es doch auch erst einmal mit Natürlichem erklären. Immer wenn man bisher solchen Erscheinungen nachgegangen ist und man genug Informationen hatte, dann hat man festgestellt: Es war ein natürliches Phänomen.

Aber ich frage dann doch noch einmal eher ernsthaft: Nun hat das ja auf der Erde ein paar Milliarden Jahre gedauert, bis wir so weit waren, aufrecht zu gehen, Flugzeuge und das Internet zu entwickeln. Dinge also zu tun zu können, die man bis jeweils kurz davor für unmöglich hielt. Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ war Science Fiction. Heute brauchen wir gut 90 Minuten bis Mallorca. Könnte aber so eine Entwicklung nicht schon woanders früher begonnen haben?

Ich habe Dir ja schon gesagt, es muss da draußen Außerirdische geben. Die einzige Frage, ist, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es in unserer näheren Umgebung, sprich Milchstraße, Außerirdische gibt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit allerdings sehr gering. Allerdings ist die Milchstraße im Vergleich zum gesamten Universum ein Fliegenschiss. Ich glaube: In unserer Milchstraße sind wir entweder die einzigen oder vielleicht noch eine Handvoll andere.

Vielleicht doch mal etwas konkreter?

Der mittlere Abstand ist selbst bei zehntausend außerirdischen Zivilisationen immer noch einige tausend Lichtjahre. Unsere Milchstraße ist nämlich ziemlich groß. Selbst das Licht braucht, um von uns zu den Aliens zu kommen, tausende Jahre. Nehmen wir an: 1000. Wir wissen alle, nichts geht schneller als Licht. Raumschiffe können nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Höchstens zehn Prozent. Also brauchen sie 10.000 Jahre. Und jetzt frage ich Dich: Welche Aliens würden einen Zehntausend-Jahres-Trip zur Erde machen. Wer würde das machen? Das ist eine wichtige Frage.

Aliens, die viel Zeit haben?

Genau. Nächste Frage: Wenn Du die Bürde auf Dich nehmen würdest, unter solchen Umständen 10.000 Jahre zu Erde zu fliegen – unter welchen Umständen machst Du das?

Mein Forscherdrang? Weil ich auch vermute, dass da Außerirdische sind?

Nein. Es kann nur einen Grund geben. Du lebst keine zehntausend Jahre und die Aliens wahrscheinlich auch nicht. Es geht also um das Überleben der Menschheit. Also: Wenn Aliens ihren Planeten verlassen und zu unserer Erde kommen, dann gibt es nur einen Grund: Die suchen einen neuen Planeten. Und wenn die einen neuen Planeten suchen, meinst Du, die gurken da 50 Jahre rum, mit fadenscheinigen Lichtern. Nein, die machen kurzen Prozess: Die kommen runter, sagen: „Hier sind wir! Weg mich Euch!“

Ich habe gelesen, erster Kandidat für Leben ist „Proxima Centauri b“, ein erdähnlicher Planet, der um den nächstgelegenen Stern vier Lichtjahre von uns entfernt kreist. Das ist rund 1800-mal so weit, wie sich die Sonde „Voyager 1“ seit 1977 von der Erde entfernt hat. Die wären dann allerdings selbst bei Lichtgeschwindigkeit vier Jahre lang unterwegs, um uns zu besuchen und einmal durch’s Bild zu zischen. Das kostet natürlich Mut, aber auch stramm Energie. Bei einem realistischen Tempo wären sie ein paar Jahrhunderte unterwegs. Entkräftet das schon alles?

Vor allem, weil Proxima Centauri ein sogenannter Roter Riese ist, der alle paar hundert oder tausend Jahre so einen Xray-Flair macht und alles Leben auf sich zerstört.

Es ist also naheliegend, dass unbekannte Flugobjekte doch eher irdischen Ursprungs sind?

Das ist in der Tat sehr naheliegend.

Muss man vor egoistischen Macht-Mächten auf der Erde mehr Angst haben also vor Besuchern aus dem All?

So ist es. Wenn mal sich mal die letzten Videos der Airforce anschaut. Ich habe bitterböse Kommentare bekommen, weil ich gesagt habe, dass das für mich so aussieht, als würde eine Fliege auf der Linse rumlaufen. Wäre es ein fliegendes Objekt, würde es im Kamerabild leicht zittern.

Hat der aktuelle Ufo-Hype auch nach wie vor was damit zu tun, dass der Mensch gern an Geschichten glaubt, die ihm gefallen? So wie wir an den Osterhasen und den Weihnachtsmann glauben. Obwohl wir wissen, dass es ihn nicht gibt.

So ist es. Ich zitiere mal was Aktuelles: Die Ufologie ist die Mythologie des Weltraumzeitalters.

Oder ist es vielleicht so etwas wie eine Ur-Angst?

Einer hat einmal gesagt: Wir wissen ja alle, es gibt im menschlichen Gehirn einen Bereich, der etwas Mystisches will. Deswegen sind auch Menschen mal etwas mehr, mal etwas weniger religiös. Und jetzt kann die Religion heute nicht adäquate Erklärungen für Mystisches geben. In der 70er-Jahren waren es also halt die Bhagwan, man fuhr nach Indien, nur um Dich selber zu erkennen. Und Ufologie passt da prima rein. Ufos kommen von oben. Und wo ist Gott? Der ist natürlich oben. Und genau aus der Richtung kommen natürlich die Lichter.

Ich weiß, Du bist nach Deiner Shuttle-Mission immer wieder gefragt worden, ob Du da oben was von Gott gesehen hast. Einen alten Mann auf einer Wolke. Wurdest Du auch nach Aliens gefragt?

In der Tat ist die Standard-Frage – übrigens meistens von Frauen gestellt: Herr Walter, ist Ihnen da oben Gott begegnet? Die Vorstellung der Menschen ist nun mal, Gott ist da oben. Und wenn du in den Weltraum fährst, kommst du ihm näher. Und wenn du ihm näher kommst, wirst du mir bestimmt auch was über Gott sagen können. Aber es kam auch nach einem Vortrag auch ein Mann zu mir und sagte: Herr Walter, jetzt mal im Ernst und mir können Sie es erzählen: Haben Sie da draußen Außerirdische gesehen?

Hatte Euch eigentlich die NASA, die sich doch eigentlich auf jeden Spezialfall vorbereitet, damals auf mögliche Zusammentreffen vorbereitet?

Nicht ansatzweise. Und ich werde auch oft gefragt, ob die NASA uns Gifte oder Pistolen mitgegeben hat. Meine Antwort: Nicht ansatzweise.

Aber NASA will ja jetzt auch wissen, ob es Außerirdische gibt.

Das ist ja auch richtig. Das machen wir ja auch. Wir wollen wissen, ob es außerirdische Planeten gibt. Die Suche läuft. Und das macht auch ESA. Aber wir wollen einfach wissen, ob es erdähnliche Planeten gibt oder ob die Erde einzigartig ist. Und dann kann man sich indirekt auch daran entlang hangeln, ob es auf anderen Planeten auch Lebewesen gibt.

Lieber Ulrich, sollte in Amerika doch etwas ganz anderes rauskommen, würde ich mich noch mal melden.

Immer gerne!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn