Unangenehmer Schwebezustand für den Iserlohner Einzelhandel

Iserlohn. Beim Iserlohner Einzelhandel herrscht Unklarheit, ob die Läden geschlossen werden müssen.

Wer am Dienstagnachmittag durch die Iserlohner Innenstadt bummelte, fand zum großen Teil leer gefegte Geschäfte vor oder rüttelte vergebens an geschlossenen Türen. Ob der Einzelhandel aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation schließen soll oder nicht, scheint am Dienstagmittag im Iserlohner Einzelhandel nicht ausreichend geklärt zu sein.

„Vielleicht haben wir morgen noch geöffnet, aber spätestens Ende der Woche wird es bestimmt zur Schließung kommen“, vermutet Sabine Iwan, Angestellte bei „Schönborn“. Die Verkäuferin blickt sich im leeren Laden um. „Gestern hatten wir noch gut zu tun und heute ist schlagartig die Kundschaft weggeblieben“, berichtet sie. Zwei Geschäfte weiter hat das Bekleidungsgeschäft „Walbusch“ bereits geschlossen. „Dort war heute um 14 Uhr Schluss“, berichtet Sabine Iwan.

Bei den Einzelhändlernherrscht Unklarheit

Es herrscht Unklarheit bei den Einzelhändlern. Laut Erlass der Bundesregierung sind nach der Vereinbarung von Bund und Ländern auch die Einzelhandel-Verkaufsstellen für den Publikumsverkehr zu schließen. „Wir haben bislang noch keinen Erlass dazu vorliegen“, sagt Christine Schulte-Hoffmann, Pressesprecherin der Stadt Iserlohn. „Das Land soll endlich Klartext sprechen“, fordert Beatrix Böhme, Inhaberin von „#3“. „Dieser Schwebezustand ist einfach unangenehm“. Verständnis haben alle Einzelhändler, dass sich die Leute vor dem Coronavirus schützen wollen. Was fehle, seien konkrete Anweisungen, ob die Läden schließen sollen oder nicht.

Dass die Kunden den Geschäften fern bleiben, trifft auch Claudia Caspers, Inhaberin von „Madame Rosalie“ besonders hart. „Es ist eine Riesenkatastrophe“, erklärt die Inhaberin, die auch ein wenig mit den Tränen zu kämpfen hat. Sie gerate selbst unter moralischen Druck, da es bereits Geschäfte gebe, die aus Rücksicht und Vorsicht geschlossen hätten. „So lange ich Umsatz machen kann und meinen Laden geöffnet lassen darf, bleibt er offen“, erklärt sie. Denn sie habe auch Verantwortung für ihre zwei Mitarbeiter.

Um die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen, treffen die Geschäfte in der Innenstadt entsprechende Vorkehrungen. Bei Optik Adam dürfen nicht mehr als drei Kunden in den Laden eintreten. Auf Wunsch erhalten die Kunden auch Handdesinfektionsmittel oder einen Mundschutz beim Aussuchen der Brille. Anpassungen nimmt Optiker Timo Adam nicht vor, um den Kontakt zum Kunden zu verringern. Doch auch er erlebt am Dienstagnachmittag eine Flaute, schließen muss er aber nicht. „Ich habe mich beim Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen vergewissert“, erklärt er.

Gemischtwarenladen hatOnlineshop eingerichtet

Der Gemischtwarenladen hat sich schon auf eine mögliche Schließung vorbereitet. „Wir haben jetzt das gemacht, was wir nie machen wollten. Wir haben einen Onlineshop eingerichtet, der spätestens Ende der Woche startet“, erklärt Sandra Haderer. Sie habe sich immer vehement gegen diesen Schritt entschieden, da sie die Kunden stationär in den Handel holen möchte. Dass sie jahrelang bereits Kontakt zu ihren Kunden auch über die sozialen Medien pflege, käme ihnen in dieser Zeit zugute. „Die Kunden stehen hinter uns.“