Über Kinderrechte und Mangos

Joe Bausch spricht beim Festabend zum 40-Jährigen Bestehen

Um das 40-jähriges Bestehen des „Weltladens“ zu feiern, hat das Team am Freitag, 21. Februar, einen besonderen Gast eingeladen: Joe Bausch, Schauspieler der Darsteller des Gerichtsmediziners Dr. Roth im Kölner „Tatort“, im wahren Leben aber auch Arzt und bis zu seiner Pensionierung im Dienst in der JVA Werl. Zusammen mit seinen „Tatort“-Schauspielerkollegen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt hatte er im Nachgang zu der legendären Folge „Manila“, die sich mit Kindersextourismus und Menschenhandel auseinandergesetzt hatte, den Verein „Tatort-Straßen der Welt“ gegründet. Dieser Verein setzt sich für Kinderrechte und fairen Handel ein und unterstützt auf den Philippinen die Kinderrechtsstiftung „Preda“, die von Pater Shay Cullen gegründet wurde. Sie konzentriert sich auf die Hilfe für Kinder, die von Menschenhändlern in die Prostitution verkauft wurden oder die unrechtmäßig in Gefängnissen stecken. Außerdem hat es sich „Preda“ zur Aufgabe gemacht, besonders das Volk der Aetas in den fairen Handel einzubinden. Dabei geht es um Mangos und Produkte daraus.

Um 19.30 Uhr beginnt im Lutherhaus an der Obersten Stadtkirche der Festabend mit Joe Bausch, der über die Geschichte des Tatort-Vereins und seine Projekte, vor allem aber über „Preda“, das Kinderschutzzentrum der Stiftung und die Arbeit mit befreiten Kindern aus der Prostitution und aus Gefängnissen auf den Philippinen berichten wird. Weitere Themen sind faire Mangos und faire Kamelle als Wurfmaterial im Karneval. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für den Verein „Tatort-Straßen der Welt“ gebeten.