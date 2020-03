Iserlohn. Mit dem Ingenieur Robert Gustävel will ein zweiter unabhängiger Kandidat Bürgermeister werden. Punkten will er mit Fachwissen und Bürgernähe.

Die Uhr, die er zum Termin mitgebracht hat, hat er auf zwei Minuten vor zwölf gestellt. Ein netter Gag fürs Foto, klar, doch gleichzeitig ist ihm die Sache ernst. „Fünf vor zwölf – das haben wir mit dem Abriss der Brücke am Schillerplatz hinter uns gelassen“, sagt Robert Gustävel, 55 Jahre alt, verheiratet.

Gustävel, gebürtiger Iserlohner und Ingenieur für Elektrotechnik, will im September als unabhängiger Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in Iserlohn antreten. Der aus seiner Sicht überhastete Abbruch der Brücke ist eine Sache – die Motive des Vaters zweier erwachsener Kinder für seinen Entschluss reichen aber noch weiter in die Vergangenheit.

Als Ende 2017 beschlossen wurde, die Parkhalle abzureißen, habe er der Verwaltung kostenlose Unterstützung angeboten. Gustävel arbeitet als beratender Ingenieur, war laut eigener Aussage an verschiedenen Großprojekten, unter anderem der Arena auf Schalke, beteiligt. 2018 sei es zu einem Treffen mit Vertretern der Stadt gekommen – nach monatelanger Funkstille. Erste Zeichnungen seien verworfen worden, im März 2020 wurde das Gutachten für eine neue Halle öffentlich. „Nach 26 Monaten“, kritisiert Gustävel. „In der freien Wirtschaft wären es sechs gewesen.“ Diese Abläufe wolle er verbessern.

Nächster Punkt: Die Kanalarbeiten am Burgweg ab November 2018, Gustävel hat sein Haus in der Gegend. Lärm und Staub ärgern die Anwohner. „Die Kommunikation der Verwaltung war schlecht. Erst als ich die Aufsichtsbehörde des Kreises eingeschaltet habe, ging es plötzlich.“ Weniger Lärm, der Staub wird mit Wasser niedergehalten. Die Kommunikation – auch das will er verbessern.

Und die Brücke – das ist natürlich eigentlich ein weitaus komplexeres Thema, weil der Schillerplatz mit dran hängt, das Rathaus, die Bücherei. „Der Wissenscampus als Chance?“, fragt er. Das kann auch ein großes Risiko sein“, fürchtet Gustävel eine voreilige Festlegung auf das CDU-Großprojekt.

Dem Ganzen die Krone aufgesetzt habe dann die Haushaltsrede des CDU-Fraktionsvorsitzenden Fabian Tigges, der sich über Bürger echauffiert habe, die in sozialen Medien Halbwahrheiten verbreiten. „Wenn die Bürger schlecht informiert sind, haben Verwaltung und Politik versagt“, meint Gustävel.

Thema Kommunikationist ihm ein Anliegen

Wieder das Thema Kommunikation also. Gustävel möchte eine tägliche Bürgermeister-Sprechstunde einführen. Auch Sprechstunden in den Stadtteilen. Ratssitzungen sollen künftig live ins Internet gestreamt werden. Und archiviert, damit sie zu beliebigen Zeiten abrufbar sind. Auch soll es Bürgerbesprechungen geben. Also Veranstaltungen, wo Bürgermeister und Ressortleiter etwa Projekte vorstellen und öffentlich Rede und Antwort stehen. Und: Schreiben und Anrufe sollen von der Stadt schneller beantwortet werden. „Es kann nicht sein, dass Bürger hinter Mitarbeitern hinterhertelefonieren müssen, keine Antwort bekommen oder erst vier Wochen später.“

Wer dem Facebook-Auftritt dieser Zeitung folgt, dem dürfte Gustävel bereits als eifriger und kritischer Kommentarschreiber aufgefallen sein. Die Möglichkeiten des Netzes will er nutzen, um die Bürger mehr einzubinden – zum Beispiel in Bezug auf den gewünschten Standort für eine neue Stadtbücherei. Baukosten, mehr Personal und dadurch höhere Gebühren? „Ich würde sie lassen, wo sie ist. Aber wenn die Bürger und Nutzer eine größere wollen, würde ich den Schillerplatz als Standort bevorzugen.“

Grundsätzlich will er aber möglichst alle anstehenden Großprojekte im Hinblick auf Nutzen, Umfang und Kosten neu bewerten. Beim Rathaus hält er das erklärte Ziel, noch binnen dieser Ratsperiode über dessen Zukunft zu entscheiden für unrealistisch: „Grundsätzlich bin ich dafür, Gebäude so lange zu erhalten wie möglich.“ Wenn Neubau, dann zum Beispiel mit Holz, nachhaltig, „um einen guten Wert für die Stadt zu schaffen“. Und auch erst, wenn die Zukunft des Rathauses feststehe.

Um sich den Bürgern bekannt zu machen, will Gustävel nun zu seinen Themenschwerpunkten Bücherei, Rathaus und Schillerplatz in der Stadt präsent sein. Auftakt ist am Montag, 16. März, zwischen 11 und 13 Uhr vor dem Alten Rathaus zum Thema Bücherei-Zukunft. Weiter geht es am Mittwoch, 18. März, 10 bis 12 Uhr zum Thema Rathaus vor eben dessen Eingang. Ab dem Wochenende 21. und 22. März, will Gustävel beginnen, die für eine Kandidatur notwendigen 250 Unterschriften zu sammeln.

Seine Chancen? „Wenn die Bürger konservativ entscheiden, wählen sie keinen Parteilosen. Wenn sie jemand anderes mit Fachwissen und innovativen Ideen wollen, sind meine Chancen gut.“