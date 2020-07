Toom-Schließung in Iserlohn – neuer Betreiber schon in Sicht

Am 29. August schließt der Toom-Baumarkt an der Osemundstraße in Wermingsen. Der Immobilieneigentümer ist zuversichtlich, dass ein anderer Baumarkt bald den Standort übernimmt.

Die Regale und Verkaufsflächen leeren sich bereits offenkundig, Besucher berichten von Schlangen mit Schnäppchenjägern, die sich zeitweise vor dem Eingang und an der Kasse gebildet haben. Mit Rabatt auf alle Produkte verabschiedet sich derzeit der Toom-Baumarkt – ein Unternehmen, das zum Kölner Rewe-Konzern gehört – per Ausverkauf vom Standort an der Osemundstraße in Wermingsen und damit von Iserlohn. Ende August, so berichtete es eine Sprecherin aus der Unternehmenszentrale, wird der Markt geschlossen.

Der Leiter des Iserlohner Marktes wollte sich gegenüber der Heimatzeitung nicht äußern und verwies auf die Unternehmenskommunikation der „Rewe Group“ in Köln. „Es ist richtig, dass wir unseren toom Baumarkt in Iserlohn schließen werden. Der letzte Verkaufstag ist der 29. August 2020. Aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Perspektive haben wir uns dazu entschieden, den Markt nicht weiter zu betreiben. Von der Schließung sind 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, für die sozialverträgliche Lösungen gefunden wurden“, heißt es in einer kurz gehaltenen Mail aus Köln.

Kleiner Umbau ermöglicht Neueröffnung in diesem Jahr

Befürchtungen, der Einzelhandelsstandort an der Osemundstraße in Wermingsen, an dem schon seit Jahrzehnten ein Baumarkt und ein Lebensmittelmarkt nebeneinander existieren und sich den dazwischen liegenden Parkplatz teilen, könnte mit der Schließung an Bedeutung verlieren, scheinen allerdings unbegründet. Denn wie der Iserlohner Architekt Walter Ebeling auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, stehe der Eigentümer beider Handelsimmobilien an dieser Stelle in Verhandlungen mit einem anderen Unternehmen. „Er geht davon aus, dass es wieder ein Baumarkt wird“, berichtet der Architekt, der für den Wechsel notwendige Umbauarbeiten plant. Toom gehe „zum Oktober“ aus der Immobilie heraus, berichtete er, danach folgten einige Veränderungen an der Immobilie, eher im kleineren Rahmen, darunter auch beim Brandschutz. Dass es keine grundsätzliche Änderung beim Angebot eines nachfolgenden Unternehmens geben werde, liege auch an den Vorgaben des Bebauungsplans. Auch wenn noch kein Eröffnungstermin feststehe, seien die Vertragsverhandlungen „ziemlich konkret“ lautete die Einschätzung, die Ebeling im Namen des Eigentümers weitergeben konnte. Aus Sicht des Architekten und nach dem Umfang der angestrebten Umbauarbeiten sei eine Neueröffnung des neuen Betreibers gegen Ende des Jahres möglich.

Kritik an Schließung aus einer fernen Konzernzentrale

Für Paul Nowak, den Inhaber des Marktkauf-Marktes am gleichen Standort , klang die Nachricht, dass nach einer Unterbrechung dort wieder ein Baumarkt eröffnen soll, durchaus erfreulich. Er hatte sich gedanklich schon mit dem Verlust der Kollegen aus dem Baumarkt auseinandergesetzt. „Für Wermingsen und Westig muss da was attraktives hin“, konstatierte der Einzelhändler, der als selbstständiger Partner im Edeka-Verbund seinen Markt in eigener Regie und auf eigenes Risiko betreibt. „Man muss sich halt bewegen“, lautete seine Einschätzung für sich persönlich, seinen Markt, aber auch den Handel ganz insgesamt. Er äußerte sich durchaus kritisch zu solchen Schließungen, die aus einer fernen Konzernzentrale heraus beschlossen würden. Auch wenn auf das Baumarkt-Ende nun vermutlich eine gleichgeartete Neueröffnung folgen dürfte, so macht sich Nowak insgesamt auch angesichts der angekündigten Karstadt-Schließung Sorgen. „Es wird eine schwierige Zeit auf den Iserlohner Handel zukommen“, vermutet er und wünscht sich verstärkte Bemühungen seitens der Politik und der Verwaltung. „Das Entscheidende muss sein, dass der Einzelhandelsstandort hier nicht geschwächt, sondern gestärkt wird“, lautete seine Forderung für den Bereich in Wermingsen, aber auch für Iserlohn ganz allgemein. Wenn schließlich in absehbarer Frist ein neuer Baumarkt-Anbieter die vakante Position an der Osemundstraße übernehmen wird, dürfte zumindest in diesem Fall eine zufriedenstellende Lösung erreicht sein.