Soziales Törtchen helfen Tafeln in Iserlohn und Hemer

Iserlohn. Die Damen des Lions-Clubs Iserlohn-Hemendis verkaufen am 29. August von 10 bis 14 Uhr „Hemendis-Törtchen“ am Alten Rathausplatz.

Die Törtchen gibt es diesmal in einer fruchtigen Sommervariante zum Preis von 2,50 Euro. Der Gesamterlös kommt wieder den Tafeln in Iserlohn und Hemer zugute. Bis jetzt sind bereits 4500 Euro an die „CariTasche“ überwiesen worden. Bis Mittwoch können die Bestellungen unter 02371/7737371 aufgegeben werden.

Spenden für die Tafeln gegen die Linderung der akuten Not nimmt der Förderverein gern entgegen: Spendenkonto „Förderverein der Freunde Lions Iserlohn Hemendis e.V.“ mit der IBAN DE29 4455 0045 0018 0833 60; Spendenquittungen werden ab einem Betrag von 200 Euro ausgestellt.