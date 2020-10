Tanz-Workshop in den Herbstferien

Iserlohn. Der Tanz-Workshop findet von Montag, 12., bis Freitag, 16. Oktober, jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr in der Sporthalle am Nußberg statt.

„Tanz mal drüber nach“ ist ein Ferienangebot der städtischen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren, die Rhythmus lieben und sich gerne zur Musik bewegen. Unter Anleitung junger Coaches wird an unterschiedlichen Dancestyles gearbeitet. Der Tanz-Workshop findet in der ersten Woche der Herbstferien von Montag, 12., bis Freitag, 16. Oktober, jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr in der Sporthalle am Nußberg statt (Langerfeldstraße 60). Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen sind bis zum 9. Oktober möglich bei Elke Köster im Büro der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule Iserlohn, 02371/7766832, E-Mail: elke.koester@iserlohn.de