Sümmerns Schützen verzichten wegen Corona auf ihr Fest

Sümmern. Nicht nur das Fest am letzten Juli-Wochenende fällt aus. Auch private Veranstaltungen in der Schützenhalle finden bis Ende August nicht statt.

Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern hat ihr Schützenfest 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt, durchaus „schweren Herzens“, wie der erste Vorsitzende und Oberst Michael Hilker erklärt. „Wir hatten schon damit gerechnet“, sagt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Wir können nicht feiern, wir dürfen nicht feiern, dann machen wir es auch nicht.“ Die Entscheidung habe der fünfköpfige geschäftsführende Vorstand einhellig getroffen. Im nächsten Schritt sei dann der Festwirt informiert worden, außerdem die beteiligten Bands. Die Verluste für den Gastronomen und die Musiker seien sicherlich einschneidend, dennoch gehe die Gesundheit der Allgemeinheit vor.

Eine Verschiebung des Festes in Sümmern, das traditionell am letzten Juli-Wochenende stattfindet, sei nicht diskutiert worden. Man wolle sich damit auch solidarisch mit den anderen Vereinen erklären, die ebenfalls auf ihr Fest verzichtet hätten. Etwas anderes passe nicht zu den Sümmeraner Schützen. Das Vereinsleben ruht nun wie von der Landesregierung vorgegeben bis zum 31. August. Wie es dann weitergeht, wollen die Sümmeraner Schützen entscheiden, wenn es soweit ist. „Da reagieren wir genauso schnell wie die Regierung“, erklärt Hilker. Am Freitagabend (24. April) soll ein Gespräch mit dem Königspaar Michael Schmidt und Stefanie Kramer stattfinden, das demzufolge ein Jahr länger im Amt bleibt.

Auswirkungen hat die Coronakrise auf die rege Sportschützenabteilung ebenso wie auf den Spielmannszug samt den dort beteiligten Kindern, deren Übungsbetrieb ruht. Rund um die Schützenhalle fänden nur die unbedingt notwendigen Unterhaltungsarbeiten statt, alle Fremdveranstaltungen in der Halle, die ja zur Finanzierung des Vereinsbetriebs beitragen, seien bis zum 31. August abgesagt worden. Oberst Michael Hilker rechnet insgesamt mit einem finanziellen Einnahmeausfall für den Verein in fünfstelliger Höhe. „Das wird uns nicht das Genick brechen, aber der Verlust wird uns Jahre begleiten“, sagt er. Und er verbindet die Absage mit einem Blick auf die Zeit nach der Krise: „Dann freuen wir uns doppelt und dreifach auf die nächste Feier.“