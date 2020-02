Sümmerns Schützen laden zum Karneval

Sümmern. Am 22. Februar ist es wieder soweit, in Sümmern in der Schützenhalle an der lachenden Hermannshöhe steigt die Karnevalsparty der St.-Sebastian-Schützen.

Die Vorbereitungen auf das Programm sind fast abgeschlossen, und die Generalprobe war schon mal ein voller Erfolg.

„Kult & Show“ auf dem Programm

Die Gäste erwartet ein Abend mit einem abwechslungsreichen Programm. Traditionell werden das Königspaar mit dem Hofstaat und die Kompanien wieder ihre Programmpunkte vorstellen, ebenso sind auch die „Tanztourbine“ Menden und das Männerballett dabei. Ein gemeinsames Motto für den Abend gibt es nicht, als Überschrift ist „Karneval in Sümmern ist Kult & Show“ zu nennen. Für gute Unterhaltung und Überraschungen ist auf jeden Fall gesorgt.

Das Karnevalsprogramm beginnt am Samstag um 19.59 Uhr, Einlass ist ab 18.59 Uhr. Nach dem Programm darf und soll selbstverständlich weiter gefeiert werden, heiße Rhythmen und flotte Musik werden dann vom DJ aufgelegt.

Karten für acht Euro für den Samstagabend sind nur im Vorverkauf bei Lotto Hennecke (Sümmern, Laventiestraße) erhältlich. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Rosenmontag übernimmt der Nachwuchs

Wiederum lädt die Jungschützenabteilung der Schützenbruderschaft St. Sebastian 1842 Sümmern am Rosenmontag, 24. Februar, zum Kinderkarneval in die Schützenhalle an der Hermannshöhe ein. Die kleinen Gäste erwartet in einer bunt geschmückten Halle ein unterhaltsames Programm und eine Kindercocktailbar.

Einlass ist ab 13.33 Uhr, Programmbeginn um 14.33 Uhr, der Eintritt beträgt 2,50 Euro pro Person. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.